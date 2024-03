U pozivu je ministar naveo da se prijave službenici policije, koji shodno članovima 15 i 16 Zakona o unutrašnjim poslovima, "ispunjavaju uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave policije"...

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović objavio je detalje internog poziva u kojem je pozvao sve policijske službenike, koji ispunjavaju uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave policije (UP), da do nedjelje 10. marta, dostave uredne prijave s pratećom dokumentacijom, prenose Vijesti.

U pozivu je ministar naveo da se prijave službenici policije, koji shodno članovima 15 i 16 Zakona o unutrašnjim poslovima, "ispunjavaju uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave policije"...

U zakonskom tekstu odnosno članovima 15 i 16 nigdje nijesu navedeni uslovi za v.d. direktora već su isključivo propisani kriterijumi za direktora UP, koji se bira na konkursu, te je za tu funkciju potrebno deset godina radnog iskustva na poslovima sa VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, od kojih najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u policiji, MUP-u, Ministarstvu odbrane ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost, odnosno najmanje pet godina na sudijskoj ili tužilačkoj funkciji.

Javnim dokumentom pozivaju se isključivo policijski službenici ali Zakonom o unutrašnjim poslovima, upravo članovima 15 i 16 na koje se poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), predviđeno je da se za mjesto direktora na konkurs mogu prijaviti službenici MUP-a, Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), sudije, tužioci što znači da se poziv ne može ograničiti isključivo na policijske službenike, pišu Vijesti.

Upućeni tvrde i da je današnjim internim pozivom problematično i to što Ministarstvo unutrašnjih poslova samo organizuje oglas naglašavajući da "javni ili interni oglas ne može sprovesti državna institucija, pa ni MUP, već isključivo Uprava za ljudske resurse po zahtevu ministarstva, koja mora obrazovati komisiju, propisati kriterijume, obaviti intervju, ocjenjivanje, žalbe...

MUP je objavio i obrazac za prijavu na interni poziv u kojem piše i napomena da će "poligrafsko ispitivanje biti ponuđeno svim prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave policije", prenose Vijesti.

"Policijski službenik koji želi da se podvrgne poligrafskom testiranju, isto potvrđuje svojeručnim potpisom. Eventualno odbijanje poligrafskog testiranja nije eliminatorni uslov", navodi se u pozivu MUP-a.

Pitanje je zbog čega je u internom pozivu uopšte pominjan poligraf ukoliko to neće biti smetnja u izbornom procesu, a posebno je sporno i to što Zakon o unutrašnjim poslovima ne poznaje poligrafsko testiranje za direktora Uprave policije kao ni za državnog funkcionera, već se takva mogućnost odnosi samo na policijske službenike, pišu Vijesti.

Članom 120 Zakona o unutrašnjim poslovima predviđeno je poligrafsko testiranje službenika UP koji je angažovan na poslovima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije koji je dužan da se, na okolnosti rada i obavljanja konkretnog policijskog posla, podvrgne testiranju.

Odbijanje poligrafskog testiranja, kako je navedeno tim članom, predstavlja povredu službene dužnosti.

Ministar unutrašnjih poslova u internom pozivu je naglasio da je članom 16 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima propisano da u slučaju prestanka mandata direktora UP prije isteka vremena na koje je postavljen ili u slučaju spriječenosti direktora policije... da će "Vlada na predlog ministra, za vršioca dužnosti odrediti jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice Uprave policije, koji ispunjava uslove za direktora UP propisane zakonom, a najduže do šest mjeseci", prenose Vijesti.

Vlada je kasno sinoć na telefonskoj sjednici razriješila Zorana Brđanina s pozicije direktora Uprave policije (UP), a premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) najavio da će ministar Šaranović (Demokrate) raspisati javni poziv za vršioca dužnosti šefa policije.

Spajićev kabinet trebalo je da o Brđaninu odlučuje u petak, ali je kako su to "Vijesti" objavile u toku sjednice izvršne vlasti, premijer to odgodio da bi se u međuvremenu konsultovao s Evropskom komisijom (EK), pišu Vijesti.

Šaranović je u petak premijeru predstavio modele kojima bi se moglo rješiti pitanje upravljanja UP ali i punudio četiri imena koja bi mogli biti kandidati za v.d. nasljednika Brđanina.

Prema informacijama "Vijesti", Šaranović je predložio spisak na kojima su imena Draška Radinovića, Milutina Vasiljevića, Lazara Šćepanovića i Željka Pavićević.