Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović odlučio je da produži v. d. status trojici pomoćnika direktora Uprave policije kako bi se obezbijedio kontinuitet u radu službe i očuvanje stanja bezbjednosti na potrebnom nivou, piše u odgovoru MUP-a “Vijestima”.

Izvor: privatna arhiva

Ministar unutrašnjih poslova je potpisao rješenja o određivanju vršilaca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije na period od najduže šest mjeseci za Sektor policije posebne namjene Miloša Rakonjca, za Sektor granične policije Milutina Vasiljevića i za Sektor policije opšte nadležnosti Dragana Gorovića.

“Riječ je o policijskim službenicima koji su i do sada obavljali te funkcije. Ova odluka, kako je i navedeno, biće privremenog karaktera, do izbora v.d. direktora UP, sa kojim će ministar Šaranović obaviti razgovor o kadrovskoj postavci”, navodi se u odgovoru MUP-a.

MUP je naveo da će ministar sagledati pristigle biografije svih kandidata i do 12. marta, u skladu sa članom 16 Zakona o unutrašnjim poslovima, predložiti Vladi jednog kandidata za poziciju v.d. direktora UP “u cilju pune funkcionalnosti ovog važnog organa MUP-a”.

Vasiljeviću, Goroviću i Rakonjcu isticao je 5, odnosno 8. marta v. d. status u vrhu Uprave policije, a odluka ministra uslijedila je nakon što je Vlada u nedjelju veče, na elektronskoj sjednici, smijenila direktora policije Zorana Brđanina, a dan kasnije MUP raspisao javni poziv za službenike policije da se prijave za vršioca dužnosti šefa policije.

“Kao što vam je poznato, ministar unutrašnjih poslova pozvao je sve zainteresovane policajce, koji ispunjavaju zakonske uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, da do 10. marta dostave prijave. Ministar Šaranović nije bio u obavezi da raspisuje javni poziv, već je to učinio sa ciljem da se ispoštuje zaključak Vlade od 1. marta”, objašnjeno je u odgovoru, pišu Vijesti.

Brđanin je prije smjene shodno članu 17 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima dostavio ministru Šaranoviću predlog da trojica aktuelnih pomoćnika nastave da sa v. d. rješenjima pokrivaju najveće sektore u sistemu Uprave policije budući da konkurs od oktobra nije okončan.

Šaranović je, navodno, duže ignorisao predlog Brđanina koji je dao predlog da se produži v.d. status zato što konkurs za pomoćnike mjesecima nije odmakao dalje od Uprave za ljudske resurse.

Prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta, u ta tri sektora predviđeno je da radi gotovo 5.000 službenika, ali zbog zabrinjavajućeg kadrovskog manjka, u svim jedinicama nedostaje gotovo trećina policajaca.

Pomoćnici Gorović i Rakonjac, u martu 2021. godine, kao vršioci dužnosti preuzeli su sektore, a svakih pola godine njima je produžavan status.

Pomoćnik Sektora granične policije u martu prošle godine dobio je v. d. rješenje, a njegovo ime pominjalo se kao jedno sa spiska Šaranovića da preuzme i v. d. mandat na čelu Uprave policije, javljaju Vijesti.

I najvažniji Sektor za borbu protiv kriminala godinama se pokriva v. d. rješenjem.

Krajem novembra prošle godine odlukom ministra taj sektor je povjeren Lazaru Šćepanoviću, koji je na toj poziciji zamijenio koordinatora Predraga Šukovića, koji je od kraja marta kao šef Specijalnog policijskog odjeljenja rukovodio i kriminalistikom.