Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović na današnjoj press konferenciji iznio je svoje viđenje izlaska iz krize oko direktora Uprave policije.

Izvor: Demokrate

“Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu zasijedao je prije dva mjeseca. Rekao sam da ako Odbor zauzme negativan stav prema radu direktoru Uprave policije. Procesuirao sam predlog za razrješenje. Premijer kazao da imamo jednoglasnu podršku Vlade da Brđanin bude smijenjen. Na samoj sjednici Kadrovske komisije da Vlada odluči o ovom pitanju, traženo je da se ja ovlastim da koordiniram policijom do izbora novog direktora UP-a”, naglasio je Šaranović.

Premijeru Milojku Spajiću sam predložio ne jednog već četiri kandidata za direktora Uprave policije. Danas su na sjednici Vlade bile dvije tačke. Jedna je razrješenje Zorana Brđanina, a druga da ministar unutrašnjih poslova koordinira radom UP, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danila Šaranovića na konferenciji za novinare.

Šaranović je rekao da imaju jednoglasnu odluku da Brđanin bude razriješen, takođe je napomenuo da je sugerisao premijeru Milojku Spajiću da odluka Vlade o Brđaninu bude odgođena za ponedjeljak.

,,Učiniću nešto sto se nikada do sada nije desilo, a to je da se u ponedeljak raspiše interni oglas, jer svi policijski službenici mogu da se jave na ovaj oglas, kako bismo mogli do najboljeg mogućeg kandidata, kako bi se postigli najbolji rezultati u suzbijanju kriminala naše države", rekao je Šaranović

On je odbijajući da kaže imena predloženih kandidata, rekao da se "ne igramo sa zakonima ni sa ljudima" i da kao i do sada ne namjerava da licitira sa imenima. U prethodnom periodu bilo je zlonamjernih tumačenja.

"Ne postoji ni jedan opravdani razlog da bilo ko navede da ja kao ministar nisam uradio nešto što bi dovelo do politizacije policije. Uprava policije mora biti bazirana na onome što se naziva nezavisnost policije. Ja sam predložio i sljedeću stvar - da kao ministar koordiniram Upravom policije koja je jedinica mog ministarstva, da odmah prenesem nadležnosti na prvog sledećeg policijskog službenika", rekao je Šaranović.

Nikada nijesmo do sad kršili Zakon, naš je osnovni zadatak da zaštitimo pravni sistem države Crne Gore, odgovorio je Šaranović na pitanje novinara

Naš ključni cilj je nastavak isporučivanja odličnih rezultata u suzbijanju kriminala države

“Stvaramo preduslove kako bismo se posvetili nastavku isporučivanja rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to je naš ključni zadatak”, zaključio je on.