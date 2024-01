Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović (Demokrate) zatražio je na jučerašnjoj sjednici Vlade da se hitno razmotri njegov predlog o razrješenju šefa policije Zorana Brđanina, poručujući da se nerješavanjem tog pitanja čuva Brđanin, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Predlog je podnesen prije mjesec dana - 26. decembra prošle godine, ali premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) još ga ne uvrštava u dnevni red sjednice Vlade.

Izvor “Vijesti” kaže da je Šaranović podsjetio kolege iz izvršne vlasti da njegov zahtjev već mjesec stoji u fioci.

“Zatražio je da se predlog hitno razmotri i ponovio spremnost da, iako nije u obavezi, predloži više kandidata za v. d. (vršioca dužnosti) direktora UP (Uprave policije)”, rekao je sagovonik.

Generalni sekretarijat Vlade (GSV) nedavno je saopštio “Vijestima” da izvršna vlast nije dobila Šaranovićev predlog, ali da ga je ministar 26. decembra dostavio njenoj Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja, koja, kako su objasnili, razmatra kadrovska pitanja prije kandidovanja za sjednicu Vlade. GSV tvrdi da je komisija dva dana kasnije razmotrila predlog i odgodila odlučivanje o njemu dok Šaranović ne dostavi i predlog za određivanje v. d. šefa policije.

Isto kaže i predsjednik Komisije Srđan Pavićević (CIVIS), dok Šaranović tvrdi da to Vladino tijelo nije razmatralo njegov predlog.

Sagovornik “Vijesti” kaže da je Šaranović juče na sjednici rekao kolegama da je Vlada na predlog ministara smjenjivala pojedine direktore uprava, a da istovremeno nisu birani njihovi nasljednici, te da jednim brojem uprava koordiniraju ministri zato što nemaju kandidata za direktore.

“Šaranović je istakao da se samo u slučaju ministra unutrašnjih poslova postupa drugačije, i samim tim čuva aktuelni direktor UP protiv čijeg izvještaja je glasalo 80 odsto parlamenta”, rekao je izvor.

Odnosi PES-a i Demokrata “zategli” su se zbog kadrovanja u bezbjednosnom sektoru, a nakon sjednice Vlade početkom decembra na kojoj je ministar pravde Andrej Milović (PES) zatražio hitne smjene u tom dijelu sistema.

Brđanin je u fotelju prvog policajca vraćen sudskom odlukom od 7. decembra, ali je deset dana kasnije Odbor za bezbjednost i odbranu dao negativno mišljenje na dva njegova ranija izvještaja, što je stvorilo uslove da bude razriješen. On je za direktora policije izabran u avgustu 2021, u mandatu Vlade Zdravka Krivokapića, što znači da mu petogodišnji mandat ističe u avgustu 2026.

Prvi put ga je Vlada Dritana Abazovića razriješila krajem marta prošle godine godine, a Upravni sud je ukinuo tu odluku početkom jula kao nezakonitu. Vlada je ponovila svoju odluku početkom avgusta, a sud je poništio 7. decembra.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je u obrazloženju predloga za razrješenje kao razloge za to naveo operaciju Specijalnog državnog tužilaštva tokom koje je uhapšen bivši pomoćnik direktora UP Dejan Knežević i više policijskih službenika, zbog sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, prenose Vijesti.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, u slučaju prestanka mandata direktora policije prije vremena na koje je postavljen, Vlada, na predlog ministra, za vršioca dužnosti određuje jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice UP koji ispunjava uslove za direktora, a najduže do šest mjeseci. U UP je 20 organizacionih jedinica.

Direktora UP, na osnovu javnog konkursa, postavlja Vlada, na predlog ministra.

Šaranović: Partije neće kadrovati u sektoru bezbjednosti

Šaranović je juče novinarima u Podgorici rekao da on nije adresa koja zna odgovor na pitanje kad će Vlada odlučivati o Brđaninu.

Ponavlja da je spreman da predloži više kandidata za v. d. direktora.

“Političke partije neće, počev od Demokratske Crne Gore, kadrovati u bezbjednosnom sektoru, i u tom sektoru nećemo imati politička postavljenja, već postavljenja isključivo bazirana na principima meritokratije i profesionalne hrabrosti”, rekao je on, prenijela je TV “Vijesti”.