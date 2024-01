Otkazivanje nastavka sjednice Skupštine opštine Budva na čijem dnevnom redu je bio izbor Jasne Dokić za potpredsjednicu Opštine, te smjena Marijane Božović, šefice odborničkog kluba koalicije koju predvodi pritvoreni predsjednik Milo Božović.

Izvor: MONDO

Jednu struju sad predvodi aktuelni predsjednik SO Nikola Jovanović koja je ostala na šest odbornika, te druga struja okupljena oko direktora JP Morsko dobro Mladena Mikijelja koju podržava 11 odbornika plus novoformirani klub od dva odbornika SNP - nezavisni odbornik Mladen Kažanegra.

Predstavnici privremenog odbora NSD, te čelnici lokalnih odbora DNP i PzP postogli su koalicioni sporazum i zatražili, što je potpisalo 11 odbornika, da sjednica SO, bude odložena. Jovanović ih je praktično preduhitrio nakon saznanja da će zahtjev biti predat, pa je ujutru obavijestio predstavnike političkih partija da se sjednica odlaže. Zamjerka nove većine je što je Jovanović treći nastavak sjednice zakazao bez konsultacija, zatraživši da novi termin usaglasi prvo sa odbornicima i predstavnicima partija.

Jovanović je novi termin odredio 16. februar, a previranja u vladajućoj koaliciji su nastavljena, pišu Vijesti.

Predstavnici tri partije NSD, DNP i PzP postigli dogovor i zaključili sporazum, 11 od ukupno 17 odbornika nekadašnjeg DF-a potpisalo da traže odlaganje sjednice, a desetoro njih potpisalo je smjenu predsjednice Kluba odbornika DF.Zahtjev predsjedniku Jovanoviću za odlaganje sjednice, kako je “Vijestima” rečeno, podnio je i novi odbornički klub “ SNP - nezavisni odbornik Mladen Kažanegra”. Zahtjev potpisuju odbornik SNP Krsto Rađenović i nezavisni odbornik Mladen Kažanegra.

“Ovaj zahtjev upućujemo s obzirom na to da datum održavanje sjednice ste zakazali u zakonskom roku od 30 dana, ali bez prethodnih konsultacija sa predstavnicima stranaka konstituenata naše koalicije i bez sastanka sa odbornicima našeg odborničkog kluba. Napominjemo da nijesu obavljene konsultacije unutar kluba odbornika, te da nisu obavljene konsultacije ni sa predstavnicima opštinskih odbora vladajuće koalicije”, piše u zahtjevu u koji su “Vijesti” imale uvid.

Deset odbornika je donijelo odluku da Nikola Kralj umjesto Marijane Božović vodi klub odbornika.

“S obzirom na potrebe i ciljeve kluba, shvatili smo da je potrebna nova energija i liderstvo koje će nam pomoći da ostvarimo naše ciljeve na efikasan i odgovoran način. Stoga, donijeta je odluka da Nikola Kralj se imenuje kao novi šef odborničkog kluba. Njegov izuzetan integritet, stručnost i predanost našim vrijednostima i ciljevima čine ga idealnim kandidatom za ovu važnu funkciju”, piše u odluci.

“Nakon još jednog skandala i odlaganja sjednice Skupštine opštine Budva od strane još uvjek aktuelnog predsjednika, jasno je da je predsjednik SO Budva izgubio većinu u SO Budva, a Opština izvršnu vlast”, poručio je lider budvanskog odbora URA Blažo Rađenović i predložio sazivanje hitne sjednicu SO Budva na kojom bi se izglasala razriješenja predsjednika zakonodavne i izvršne vlasti i izbor novih kako bi Budva izašla iz blokade u kojoj se nezasluzeno našla, prenose Vijesti.

Budvanske Demokrate ocijenile su da otkazivanje današnje sjednice lokalnog parlamenta samo potvrda da aktuelna gradska uprava nema više legitimitet da upravlja Budvom, te poručuju da su građani dobili vlast suprotnu onoga što su očekivali. Lider budvanskih Demokrata Krsto Radović poručio je da aktuelna većina koja je do sada bila na čelu grada ne postoji.

Budvanski odbor SDP-a pozvao je odbornike vlasti da vrate mandate i time prekinu gurati grad u sunovrat.

Božović optužuje Mikijelja da je pokrenuo njenu smjenu

Smijenjena šefica odborničkog kluba nekadašnjeg DF-a u Marijana Božović kazala je da ne osuđuje odbornike koji su potpisali inicijativu za njenu smjenu, već kao krivca optužila Mladena Mikijelja, ustvrdivši da je on to pokrenuo, a ne pritvoreni predsjednik Opštine Milo Božović.

“Jasan je stav Mila Božovića kao i činjenica da nema govora da njegove odluke može dovesti u pitanju neki odbor sastavljen u nečijoj kući, Slovenskoj plaži (1.6.2020) ili hotelu Mogren, te ne vidim prostora za spekulacijama i daljim odlaganjima. Manipulacijama, mahinacijama i dogovorima koji se zasnivaju na trgovinom funkcijama se ne može pošteno preuzeti vlast”, navela je Božović.

Ona je pozvala “one koji su krenuli u bestidni proces i daju sami sebi legitimitet za formiranje neke na uštrb pojedinca interesne vlasti da na jedini legitimni način časno i pošteno zasluže istu”, pišu Vijesti.

“Moram iskoristiti priliku da pozovem te iste, neke od njih do juče bliske saradnike Mila Božovića, danas koliko vidimo ljude željne njegove funkcionerske stolice, da prije svega javno izađu pred građane i kažu da ne poštuju prethodne izbore - volju građana, vlast, niti daju legitimitet tj podržavaju odluke i predloge predsjednika Mila Božovića kojem je narod dao povjerenje da vodi ovaj grad”, istakla je Božović.

Poručila je da “nije pošteno da se ‘foteljaši’ kriju iza ‘klupa’ odbornika”.

“Izađite samostalno i javno pred građane, recite svima znate li đe ste pošli i sa kime ste na te funkcije došli. Ovim putem apelujem na javnost i građane da ne osuđuju odbornike, od kojih većina nema političko iskustvo i nemaju lošu namjeru već djeluju pod raznim pritiscima i lažima o kojima će tek riječi biti u budućem periodu. Njihova tišina na sjednicama vam govori više od riječi”, naglasila je Božović

Ona je navela da ne zamjera nijednom odborniku na daljem djelovanju i da su je neki od potpisnika “jutros pozvali da mi kroz suze objašnjavaju da su uslovljeni”, prenose Vijesti.

Očekivala je, kako je dodala, da će Mikijelj imati djelovanja ali isključivo po pitanju dogovorenog i jedino ispravnog “a, opet pominjem tiče se Luke Budva i Opštine”.