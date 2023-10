Pritvoreni predsjednik Opštine Milo Božović je kao jednog od mogućih svojih zamjenika navodno predložio upravo Jovanovića.

Izvor: MONDO

Prvi čovjek budvanskog parlamenta nema većinu u svom političkom bloku za potpredsjednika Opštine, direktorica Vodovoda Jasna Dokić moguće kompromisno rješenje

Nastavljaju se nesuglasice u vladajućoj koaliciji u Budvi, nekadašnjem Demokratskom frontu, nakon što se ispostavilo da aktuelni šef parlamenta Nikola Jovanović nema većinu u organima svog političkog bloka da bude izabran za potpredsjednika Opštine, pišu Vijesti.

Pritvoreni predsjednik Opštine Milo Božović je kao jednog od mogućih svojih zamjenika navodno predložio upravo Jovanovića.

U političkim krugovima se spekuliše, jer nema pisanog dokumenta, da je Božović usmeno povjerio Jovanoviću tu funkciju ukoliko obezbijedi podršku 17 odbornika za sebe. Demokratski front je na prošlim izborima 2022. godine osvojio apsolutnu vlast, te ima 18 od 33 odbornička mandata u budvanskom parlamentu.

Nakon sastanaka tijela ovog političkog saveza na području od Jaza do Buljarice, predlog da Jovanović, koji neformalno od pritvaranja Božovića rukovodi gradom, sada to formalno bude, navodno nije dobio jednoglasnu podršku.

Osim četiri odbornika DF-a- Mladena Kažanegre, Kristine Rafailović, Filipa Vujovića i Milice Babić, koji su ljetos jasno stavili do znanja da traže izbor potpredsjednika, ali da to ne bude Jovanović jer su nezadovoljni načinom na koji je upravljao gradom, nezvanično se pominje da još nekoliko odbornika DF-a takođe nije bilo za to da se izabere Jovanović, pišu Vijesti.

Zbog toga i nije zakazivano skupštinsko zasjedanje, jer izbor zamjenika gradonačelnika treba da odobri lokalni parlament i to glasovima najmanje 17 odbornika od 33 odbornika.

I dok se DF javno ne oglašava, a i jedna i druga strana ćute, “Vijestima” je iz više izvora rečeno da je centrala Nove srpske demokratije iz Podgorice, kao kompromisno rješenje, predložila da mjesto potpredsjednice Opštine pripadne direktorici gradskog Vodovoda i članici NSD Jasni Dokić. Oko tog predloga bi se, tvrde izvori Vijesti, dvije strane mogle saglasiti. O predlogu treba da se sada izjasne odbornici na sastanku, čije održavanje se traži, kako bi se u direktnom razgovoru riješili svi problemi.

Božović za vrijeme svog mandata nije imenovao svoje zamjenike. On je zvanično izabran početkom januara, kada su za njega osim jedinstvenog DF-a, glasali i odbornici Demokrata, URA i SNP, i na funkciji je bio do sredine aprila kada je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva uhapšen pod sumnjom za šverc kokaina, nedavno je podignuta i optužnica, koja još nije potvrđena.

Statut mu daje mogućnost da izabere dva potpredsjednika. Zbog toga trenutno u Opštini, pola godine od kada se Božović nalazi u spuškoj ćeliji, niko u administraciji nema pravo potpisa važnih dokumentata. Zato funkcionisanje grada zavisi od odluke sudije za istragu Višeg suda, koji daje saglasnost koja službena dokumenta mogu da budu dostavljena prvom čovjeku metropole turizma na potpisivanje.

To je i paralisalo funkcionisanje grada.

S obzirom da Božović i dalje ne želi da podnese ostavku, što je i stav njegove partije i odbija optužbe tužilaštva na čijem je čelu Vladimir Novović, izbor potpredsjednika je rješenje da vlast u Budvi zadrže do kraja mandata, odnosno do 2026, pišu Vijesti.

Izbor potpredsjednika je na neki način oročen sa 31. oktobrom, kada Skupština opštine mora da donese rebalans budžeta, jer u gradskoj kasi, iako ima više od 13 miliona eura, opredijeljenog novca za plate radnika u administraciji, opštinskim službama i preduzećima, ustanovama kulture i lokalnom mediju, više nema.

Zato je i donošenje rebalansa i izbor potpredsjednika prioritet kako bi grad mogao nesmetano funkcionisati, pošto nije jasno kako će se Viši sud izjašnjavati oko zahtjeva Opštine da se službena dokumenta dostavljaju Božoviću na potpis, ako i nakon što bude potvrđena optužnica protiv njega.

Dodatno situaciju u Budvi komplikuje i moguća blokada računa od strane njemačko-austrijskog koncerna WTE/EVN, nakon što je arbitražni sud u Frankfurtu prihvatio zahtjev ove firme, da joj se na ime garancije za gradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u Bečićima isplati 40 miliona eura.

Ostale partije koje su podržale izbor Božovića i opozicija već mjesecima unazad su jedinstvene u svojim stavovima. Demokrate, URA, SNP, ali i opozicione DPS i SDP smatraju da je raspisivanje prijevremenih lokalnih izbora jedini način izlaska iz duboke političke i institucionalne krize, pišu Vijesti.