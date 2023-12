On je danas izabran na sjednici Skupštine opštine.

Izvor: Youtube/screenshot/ sencho11

Lindon Đeljaj je potpredsjednik Albanske alternative i naslijedio je Nika Đeljošaja koji je izabran za potpredsjednika Vlade Crne Gore, piše CdM.

Današnjoj sjednici Skupštine opštine nijesu prisustvovali odbornici DPS-a, Bošnjačke stranke i odbornik SD-a.

“Posebna je čast kada se daje mogućnost da se radi za građane i mjesto gdje sam odrastao. Našao sam najbolje eksperte sa predsjednikom Nikom Đeljošajem. Moja vizija je moderna samouprava sa razvojom, saradnja sa dijasporom i Vladom Crne Gore. Imaćemo upravu koja neće praviti razliku između građana”, poručio je Đeljaj.

Na sljedećoj sjednici Skupštine opštine Tuzi biće izabrana dva potpredsjednika. Jedan će biti iz Nacionalne unije Albanaca, a drugi iz Demokratske unije Albanaca.

Ferhat Dinoša iz Nacionalne unije Albanaca kazao je da njegova partija daje podršku novom predsjedniku.

“Javnost zna da se radi o čovjeku koji se dokazao. Najviše bih istakao njegov rad kao direktora Srednje mješovite škole “25. maj” i to je dokaz da će znati da rukovodi i Opštinom. Ovdje je uvježbana ekipa koja će mu pomoći. Na sljedećoj sjednici SO Tuzi izabraćemo i dva potpredsjednika, jedan će biti iz Demokratske unije Albanaca, a drugi iz Nacionalne unije Albanaca”, rekao je Dinoša, prenosi CdM.

On je istakao da ulazak Nika Đeljošaja u Vladu je veliki izazov, jer se prvi put nekome iz Albanske partije daje to mjesto, te da će to biti korisno za Albance.

Lindon Đeljaj je dobio podršku i od Pokreta za Tuzi i odbornika Demokrata u SO Tuzi Štjefana Camaja.

Camaj se nije složio sa tim da se na sljedećoj sjednici izaberu dva potpredsjednika Opštine, smatrajući da je napravljena greška i da treba da se naprave šire konsulatacije.