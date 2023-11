Vijeće Višeg suda dozvolilo samo da se potpišu oktobarske zarade, dok su ostala službena dokumenta, brojni ugovori i odluke odbijeni da se dostave pritvorenom gradonačelniku, a SO ponovo nije izabrala potpredsjednika

Odlaganjem sjednice lokalnog parlamenta, na kojoj vladajuća većina iz redova koalicije koju i dalje predvodi predsjednik Opštine Milo Božović nije uspjela da okupi barem 17 od svojih 18 odbornika i izabere Jasnu Dokić za zamjenicu pritvorenog prvog čovjeka Budve, samo su još više produbljeni problemi u kojima se proteklih sedam mjeseci nalazi grad, prenose Vijesti.

Iako je izlaskom iz sale odbornika koalicije okupljene oko DPS-a, te odbornika SDP-a, preksinoć u nastavku zasjedanja postojao kvorum, jer su pored 15 odbornika nekadašnjeg Demokratskog fronta u sali bili odbornici Demokrata i Građanskog pokreta URA, odlaganje sjednice je bilo jedino rješenje za vladajuću većinu, jer predlog Božovića da Dokić bude izabrana za potpredsjednicu ne bi prošao, odnosno ne bi imao 17 odbornika, što bi tek na vidjelo izbacilo svu neslogu unutar tog političkog bloka.

Zato su u nekadašnjem DF-u pribjegli starom receptu optužujući DPS i svaljivanju krivice na predstavnike te partije, jer “napuštanjem sjednice rade protiv građana”, i u suštini su pronašli jedini izlaz kako bi sjednicu prekinuli i onemogućili nastavak jer bi neizglasavanjem predloga Božovića samo izazvali još veću političku krizu.

Nakon što je juče lokalni parlament glasovima odbornika iz nekadašnjeg DF-a usvojio prijeko potrebni rebalans budžeta, od čijeg donošenja je zavisio dalji nastavak funkcionisanja grada, prije svega isplatu novembarske i decembarske zarade za 500 zaposlenih u lokalnoj administraciji, neizborom potpredsjdnice Opštine sada nema ko da potpisuje ni te plate.

“Vijestima” je potvrđeno u Opštini da je vijeće Višeg suda sada dozvolilo samo da se potpišu oktobarske zarade, pa su platne liste nakon dugog čekanja unijete u spuški zatvor 20. novembra na potpis Božoviću, dok su ostala službena dokumenta, brojni ugovori, odluke i ostali bitni papiri odbijeni da se dostave pritvorenom gradonačelniku…

Kako saznajemo, dokumenta iz Višeg suda, koja su pored platnih lista vraćena u Opštinu, čekaju izbor Božovićeve zamjenice. Time se gradska uprava suočila sa velikim problemom, jer je Božović praktično izgubio mogućnost da obavlja funkciju, odnosno službena dokumenta neće moći više da se unose u zatvor, pišu Vijesti.

Prvu provjeru da li će i platne liste biti “zaustavljene”, odnosno da Viši sud neće više dozvoljavati da se dostavljaju Božoviću na potpis, znaće se već za sedam dana, kada bi iz Opštine trebalo da bude podnesen zahtjev za novembarske zarade.

Time što Budva nije dobila potpredsjednicu najviše će na svojoj koži osjetiti građani, jer i ovako mjesecima je rad administracije praktično onemogućen i zavisi od odluka Višeg suda koji će to službeni dokumenti biti dostavljeni Božoviću u spuškom zatvoru na potpisivanje.

Zato brojni građani i ne mogu da ostvare svoja prava, što je bilo očigledno i preksinoć prilikom usvajanja rebalansa budžeta kada je objelodanjeno da praktično investicija ove godine nije ni bilo, i mnogi projekti ostaju na čekanju…

Zato je jedini izlaz iz sada već duboke krize izbor potpredsjednika, što će u političkom rukovodstvu Božovićeve koalicije iskoristiti kao jedan vid pritiska da privole odbornike da izglasaju potpredsjednicu, koja će dobiti ovlašćenja da potpisuje sva dokumenta, pa i zarade.

Jovanović: Uvjeren sam da će Jasna Dokić dobiti podršku odbornika

Šef parlamenta Nikola Jovanović je optimista i uvjeren je da će Dokić dobiti podršku, a sjednicu najavljuje u što skorijem roku.

Ipak, mnogi odbornici iz tog političkog bloka najavili su odsustvovanje u narednom periodu.

“Određen je nastavak čim se za to steknu uslovi, ja se nadam veoma brzo, zakonski predviđen rok je do 30 dana. Očekujem da će tada predlog predsjednika Opštine Mila Božovića biti usvojen”, kazao je Jovanović.

Na pitanje “Vijesti” ko će radnicima potpisati novembarsku zaradu, Jovanović navodi da će oni po staroj proceduri pokušati.

“Ukoliko sjednica ne bude nastavljena, mi ćemo ići po staroj proceduri - predaćemo dokumentaciju Višem sudu i sačekaćemo njihovo odlučivanje, to je sve što možemo da uradimo u ovom trenutku. Što se tiče predsjednika Opštine Mila Božovića i mene, mi smo danas imali situaciju da se izabere lice koje će dobiti ovlašćenja i to će biti samo potpredsjednik Opštine. Mislim da će umnogome biti lakša situacija. Nažalost, jedan dio odbornika će u narednom periodu biti odsutan iz države i to nam malo komplikuje situaciju”, istakao je Jovanović, prenose Vijesti

Na roditelje i djecu zaboravili, ni centa za đačke karte

I dok je zaposlenima proteklih mjseci sa zakašnjenjima od desetak, posljednji put i 20 dana, bile isplaćivane zarade, obaveze Opštine prema građanima nijesu proteklih mjeseci bile izvršavane u cjelosti.

Najbolji primjer su roditelji djece koja pohađaju školu u susjednim gradovima. Iako su aktuelnoj vlasti bila puna usta kada su uoči oktobarskih izbora donijeli odluku, koja je sada u novom sazivu potvrđena, da će 80 odsto od cijene karte Opština refundirati, ove školske godine roditeljima ni centa nije isplaćeno.

Protekla tri mjeseca samo je država izvršavala svoju obavezu, te redovno isplaćivala 20 odsto od cijene karte, dok Opština to nije učinila.

Dugu za septembar, oktobar, novembar za nekoliko dana pridružiće se i decembar, kada će roditelji ponovo iz svoga džepa platiti 60 eura, koliko okvirno koštaju đačke karte za prevoz đaka iz Budve u srednje škole u Kotoru, Tivtu, Cetinju…ž