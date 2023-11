Dio opozicije predložio je juče na sastanku kod premijera Milojka Spajića da se iznova biraju popisivači koji bi trebalo da prikupljaju podatke od građana - saznaju nezvanično Vijesti.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kod premijera se, navodno, pričalo da se opoziciji omogući i da bude “na licu mjesta” pri unošenju podataka.

Prema nepotvrđenim informacijama Vijesti, te stranke su to predložile jer nemaju povjerenja u trenutne popisivače, za koje smatraju da su politički, odnosno partijski obojeni.

Popisivače biraju popisne komisije, koje su formirane u svim opštinama. U nekoliko opština fali popisivača, pa će te uprave morati da raspisuju konkurse sve dok ih ne nađu.

Jedan od izvora sa jučerašnjeg sastanka Spajića, dijela opozicije, nacionalnih savjeta, vladajuće većine i NVO, tvrdi da je razgovarano i o ideji da se opoziciji omogući da bude “na licu mjesta” kad se u sistem budu unosili podaci s popisa, saznaju Vijesti.

Drugi sagovornik kaže da se pričalo i o tome kako da se spriječe zloupotrebe popisnih kampanja.

Popis stanovništva trebalo je da se održi od 1. do 15. novembra, ali ga je novoizabrana Spajićeva vlada odgodila za period od 30. novembra do 15. decembra. Odluka je uslijedila nakon što je dio opozicije i nacionalnih savjeta to tražio, poručujući da trenutno nema uslova za sprovođenje popisivanja jer nije, između ostalog, obezbijeđena kontrola tog procesa. Neke od stranaka najavljivale su i bojkot, opstruirajući rad popisnih komisija na čijem su čelu njihovi predstavnici.