Dan nakon što je mandatar Milojko Spajić parlamentu dostavio ekspoze stižu reakcije. Po ekspozeu, plan je da se na pravdi gradi jaka država. Okrnjene temelje te jake države popravljaće reformom pravosuđa, novim zakonima i uspostavljanjem specijalnog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ekonomski analitičar Oleg Filipović ekspoze ne gleda kao spisak želja, već spisak zadataka. Očekuje da će za 60 dana biti usvojen budžet, i da je cilj svima da se izbjegne privremeno finansiranje. Smatra da je zaduženje neminovno.

Ukoliko 44. Vlada sprovede plan o pravosuđu iz ekspozea, građani bi, kako kaže Dejan Milovac iz MANS-a, mogli da osjete kako funkcioniše pravda.

Nego, Milovac sumnja da će za sve to Spajić imati punu političku podršku, prenosi RTCG.

"Vidjeli smo da pojedini konstituenti koji daju podršku nisu raspoloženi za borbu prtiv korupcije kad su u pitanju njihovi članovi partija. Uspostavljanje specijalnog suda i donošenje antikorupcijskih zakona zavisiće od volje političkih partija i većine u parlamentu", kazao je on.

U specijalnom sudu trebalo bi da rade, kaže Milovac, i specijalne sudije, otporne na politički i kriminalni uticaj.

"Naša pravosudna reforma nije odmakla dalje od imenovanja jednog čovjeka. Svi postupci koji se vode pred sudijama i tužiocima na ta mjesta instalirali su Vesna Medenica i Milivoje Katnić", tvrdi Milovac.

Zato je važno da dobijemo specijalni sud, i da proces vetinga rezultira da u tom sudu rade ljudi sa kojima može da se radi i za koje može da se tvrdi da nisu pod uticajem organizovanog kriminala i politike.

Fokus ekpozea Spajić je usmjerio ka jačanju javnih finansija i razvoju ekonomije. Spisak zadataka na tom polju za ekonomskog analitičara Olega Filipovića radikalan su zaokret.

Zaduživanje je, poručuje Filipović, izvjesno baš u tom periodu.

"Kad sad idu na zaduživanja moraju napraviti plan kako to vratiti. Ali ovaj put iz realnih izvora", dodao je on.

Filipović ima velika očekivanja, posebno od najavljene reforme penzionog sistema, prenosi RTCG.

„Ja sam uvijek zagovorik radikalnih reformi, jer one u početku najviše bole, a kasnije daju efekte. Međutim, kako sam čitao u ekspozeu, mislim da će to ići postupno", zaključio je on.

Ekonomski dio ekspozea ovako ne vide u Fidiletikonsaltingu, jer, kako kažu, očekivali su da će program Evropa sad dobiti višeprostora od dva pominjanja. U planovima, poručuju, nema pomena da će plate i penzije rasti u narednoj godini.