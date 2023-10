Iz MONSTAT-a je potvrđeno da će prema građanima koji odbiju da se popišu dosljedno primijeniti kaznene odredbe iz Zakona o popisu

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Uprava za statistiku - MONSTAT će prema građanima koji odbiju da učestvuju u popisu, dosljedno primijeniti Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kojim su za takvu vrstu prekršaja propisane novčane kazne od 100 do 500 eura, pišu Vijesti.

To su sinoć “Vijestima” potvrdili iz MONSTAT-a, navodeći da Uprava za statistiku ne plaši građane, kao što to navode predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS), već ukazuju na njihove zakonske obaveze i kakve su posljedice u slučaju njihovog nepoštovanja.

Vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković juče je saopštio da niko ne treba da se trudi, pa ni MONSTAT, da plaši građane kaznama ako bude bojkota popisa, navodeći da to nije utemeljeno u zakonu.

Kako Vijesti prenose, on je na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li će DPS plaćati eventualne kazne građanima, rekao da će pravni tim te stranke jasno navesti razloge zbog čega ne stoji argumentacija koju je iznio direktor MONSTATA, kao ni prijetnje građanima kaznama.

Direktor MONSTAT-a Miroslav Pejović je u nedjelju veče na TVCG saopštio da je pozivanje pojedinih partija na bojkot popisa poziv na kršenje zakona. Pejović je rekao da bojkot nije nepoznanica u statističkoj praksi, te da je ako se nađu u toj situaciji predviđeno korišćenje administrativnih izvora.

“Procijenićemo sve nedostajuće podatke, odnosno uključiti one koji su dostupni u samom registru, rekao je Pejović.

Iz MONSTAT-a su ponovo naglasili da bojkot popisa znači poziv na kršenje zakona.

Podsjetili su da je Zakonom o popisu precizirano da je osoba koja je obuhvaćena popisom dužna da u njemu učestvuje, odnosno da odgovori na sva pitanja i da na svako pitanje da tačan i potpun odgovor u skladu sa metodologijom popisa.

Napominju da je Zakon o prekšaju propisao da prekšaj može biti učinjen činjenjem, ali i nečinjenjem, kada učinilac propusti da izvrši radnju koju je bio dužan da izvrši, a što će se u konkretnom slučaju sankcionisati.

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li će popisivači da prijavljuju da građani ne žele da se popišu, iz MONSTAT-a su saopštili da su popisivači dužni da obavijeste instruktora o odbijanju učešća pojedinaca u popisu, pišu Vijesti.

“Nakon sprovedenih procedura definisanih metodologijom, uputstvom za popisivanje i drugim internim uputstvima Uprave za statistiku, stiču se uslovi za pokretanje postupka protiv takvih pojedinaca”, saopšteno je iz MONSTAT-a.

Živković je juče najavio da bi Glavni odbor DPS-a na sjutrašnjoj sjednici mogao odlučiti da li će pozvati građane na bojkot popisa. On je saopštio da će Predsjedništvo te stranke Glavnom odboru predložiti bojkot popisa, ukoliko ne dobiju odgovore od Vlade i drugih institucija na 17 ispostavljenih zahtjeva juče do kraja radnog dana. Iz DPS-a sinoć do zaključenja lista nisu javno objavili da li su dobili bilo kakav odgovor od institucija.

DPS, između ostalog, od nadležnih traži da se odgodi popis koji je planiran od 1. do 15. novembra, ocijenivši da ne postoje uslovi za njegovo održavanje. Živković je rekao da će DPS podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o popisu, ne objasnivši zašto to do sada nisu učinili.

Živković je, kako Vijesti prenose, odgovarajući na pitanje šta bi bojkot mogao da proizvede, kazao da ne postoji adekvatnija mjera nego bojkot popisa, ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi pred institucijama.

On je naveo da su i sva nacionalna vijeća u Crnoj Gori pozvala na odlaganje popisa.

“Ovo nije zahtjev DPS-a, Vlada ne želi da uvaži pozive ni nacionalnih vijeća, a čuli ste i zahtjeve nekih političkih subjekata”.

Nacionalni savjeti manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori su prije dva dana apelovali na Vladu i nadležne institucije da odgode predstojeći popis stanovništva, kako bi se stekli adekvatni uslovi za njegovo održavanje.

To se navodi u apelu koji su premijeru Dritanu Abazoviću dostavili predsjednici Bošnjačkog vijeća, Nacionalnog savjeta Albanaca, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Savjeta Muslimana i Romskog savjeta Suljo Mustafić, Faik Nika, Zvonimir Deković, Sabrija Vulić i Mensur Šaljaj.

Abazović je juče ponovio da će se popis održati po planu i da ne postoji valjan argument da se odgodi.

Predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore (SD) Damir Šehović je juče predložio Predsjedništvu i Glavnom odboru SD-a donošenje konačne odluke o bojkotu popisa, vjerujući da će biti i formalno prihvaćena na sjednicama koje su zakazane za srijedu, prenose Vijesti.

“Bojkot je, nažalost, jedini preostali efikasan način za obesmišljavanje friziranih rezultata i opasne političke agende koja nakon toga slijedi”, saopštio je Šehović.

Iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) su reagujući na stavove DPS-a, saopštili da toj partiji popis smeta zbog činjenice da će se njime doći do podataka koliko pojedini funkcioneri imaju kuća i stanova.

“Suštinski, DPS pokušava da nagovori ljude koji nemaju bez jednu kuću ili jedan stan, da vrata ne otvaraju popisivačima, i da se na taj način prikrije ogromna imovina stotina funkcionera te partije, koja je opljačkana od tih istih ljudi u proteklih 30 godina”, rekli su iz ZBCG.

Iz te koalicije su kazali da je, kada su u pitanju razlozi koje navodi DPS, Eurostat potvrdio da su ispunjeni svi uslovi za održavanje popisa i da u potpunosti vjeruje da je MONSTAT spreman i obučen da taj proces sprovede. Navode da je danas MONSTAT mnogo spremniji i kvalifikovaniji za održavanje klasičnog popisa nego što je to bio 2003. i 2011. godine, kada je na vlasti bio DPS.

“S obzirom na to da se DPS ne slaže sa Eurostatom, koji je profesionalni, statistički, a ne politički direktorat Evropske unije (EU), jasno pokazuje da su oni protiv normi koje propisuje EU i njene institucije”.

Picula i Markez: Popis sprovesti kad se okonča politička nestabilnost

Evropski poslanici Tonino Picula i Pedro Markez podnijeli su amandman na izvještaj o Crnoj Gori u kojem se navodi da popis stanovništva treba sprovesti kada se okonča politička nestabilnost.

Kako pišu Vijesti, izvještaj, čiji je autor Picula, razmatraće danas Evropski parlament.

“Poziva se Crna Gora da sprovede dugo očekivani popis stanovništva i stanovanja u skladu sa standardima Evropske unije i međunarodnim standardima čim se politički zastoj u zemlji okonča, kako ovo važno pitanje ne bi bilo iskorišćeno kao još jedan izgovor za pojačavanje polarizacije društva”, piše u amandmanu koji je podnijet u petak.

U prvom nacrtu izvještaja EP, koji je objavljen krajem juna, Crna Gora je pozvana da sprovede popis stanovništva i domaćinstava do kraja godine, u skladu sa EU i međunarodnim standardima.

Picula juče nije dogovorio na pitanja “Vijesti” šta se promijenilo od juna do danas, pa je promijenjen stav o pitanju popisa u Crnoj Gori. On nije odgovorio ni na pitanje da li je i prije četiri mjeseca vladala politička nestabilnost u Crnoj Gori, zašto tada nije predloženo da se popis odgodi i ko ocjenjuje može li popis da se održi ili ne može.