Venecijanska komisija je mišljenja da odredbe Nacrta zakona o Vladi nijesu u suprotnosti sa suštinom Ustava, kao i da nijesu nespojive sa međunarodnim standardima i to je ono što je ključno u ovom procesu, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

"Sugestije i komentari koje je Venecijanska komisija dala u cilju unapređenja zakonskih odredaba, više su nego dobrodošle i same po sebi su glavni cilj zašto je ovaj Nacrt zakona poslat na mišljenje jednom stručnom tijelu kakvo je Venecijanska komisija. One mogu i treba da budu usvojene i to bez eventualnog bespotrebnog čekanja i odlaganja", ističe Dukaj.