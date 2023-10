Ćinćur je, odgovarajući na prozivke, navela i da su dva poslanika na listi PES-a ostala bez baze ali da su ohrabrivani da zadrže mandat. Ona je pitala i zašto to pravilo ne bi važilo i za nju.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Poslanica Pokreta Evropa sad (EPS) Radinka Ćinćur poručila je da je u ovom trenutku javni interes stabilna vlada koja će odražavati Crnu Goru, a ne družina "skupljena na principima ličnih interesa", bez svega što je obećano građanima - rad, red i znanje.

Ćinćur, koja se ispod obraćanja potpisala kao narodna, a ne poslanica PES-a, reagovala je na navode odbornika Pokreta Evropa sad u Skupštini Opštine Bar Darka Jankovića, prenose Vijesti.

Janković je saopštio da je razočaran postupanjem Ćinćur kao i njenim, kako je naveo, nepoštovanjem odluka Glavnog odbora i zaključaka matičnog opštinskog odbora.

Ćinćur je, odgovarajući na prozivke, navela i da su dva poslanika na listi PES-a ostala bez baze, ne navodeći na koga misli, ali da su ti isti ohrabrivani da zadrže mandat. Ona je pitala i zašto to pravilo ne bi važilo i za nju.

"Vi mislite da Spajićevoj Vladi treba dati šansu bez rezerve, bez pitanja kakve su posljedice te odluke, čak i po cijenu da iznevjerimo svoje glasače, i po cijenu da svaka odluka Vlade treba da zavisi od najmanje 11 poslanika bivšeg režima. Vi vjerujete da sam ja kriva, ako Crna Gora ne doživi 'ekonomski procvat' koji smo najavljivali. A zaboravljate, da mi nijesmo najavljivali samo veće plate i penzije, nego i popravljanje opšteg sistema vrijednosti, društva bez nepotizma i korupcije, društva znanja u kojem će se cijeniti znanje i rad. U ovako tijesnoj većini koja bi podržala vladu ja ne vidim prostor za te vrijednosti. Ponovo nam prosvjeta neće biti 'u fokusu', povećaće najniže penzije na 450 eura i dvije trecine penzionera će imati iste penzije, za koje ćemo vidjeti odakle će se finansirati, o tome ekonomisti dosta govore, ostaviću njima da dokazuju", navela je Ćinćur.

Ona je u objavi na Fesjbuku navela i da će se i dalje raspravljati ko je veći rodoljub i evropejac, a da će polovina vlade zadovoljno trljati ruke što niko neće primijetiti njihova nepotistička zapošljavanja i namještenja, od buke koju sami pravimo, prenose Vijesti.

"Neće biti da baš niko ne valja iz koalicije ZBCG, a da su svi oni koji su dosad sve uradili da opstane bivši režim, odjednom naši najpouzdaniji partneri. Gospodine Jankoviću i ostali koji u ovome učestvujete, ovo vrijeđa sve poštene glasače PES- a od kojih svakodnevno dobijam podršku. Ja sam u njihovo ime narodni poslanik, branim njihov stav, želim pravedniju i pomireniju Crnu Goru, koja će ostaviti za sobom stare podjele i etikete i početi graditi bolje društvo".

Ćinćur je navela i da je mislila da je to misija PES-a, te da ako nije da će za te ideje nastaviti sama da se bori dok buide u politici.

"Ako vrhu PES-a i vama koji hoćete da budete primijećeni od njih, to nije jasno i 'moralno', moram da ih podsjetim da su dva poslanika na listi ostala bez baze, ali su ih oni ohrabrili da zadrze mandat, pa zašto to pravilo ne bi važilo i za mene. Ja imam bazu i u glasačima i u članovima OO Bar, od kojih su neki napustili Odbor, a drugi ostali da se sa mnom bore za bolji PES i bolje društvo u kojem živimo. Uostalom, ustavno pravo poslanika je da djeluje u skladu sa najvišim moralnim principima u javnom i opštem interesu, a ne u interesu pojedinih grupa, makar to bile i partije koje su ih delegirale. A javni interes je u ovom trenutku stabilna vlada koja će odražavati Crnu Goru, a ne družina skupljena na principima ličnih interesa, bez svega onoga što smo obećavali građanima: rad, red i znanje. Nadam se, ipak, otrežnjenju i povratku dogovoru o većini koja će odražavati izbornu volju građana", zaključila je Ćinćur.