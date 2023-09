U saopštenju Uprave policije se navodi da u zvaničnoj formi Pokretu Evropa sad nije sugerisano da se sastanak ne održi, "pogotovo ne iz razloga bezbjednosti, niti je za time bilo opravdanog povoda"

Upravi policije, niti Odjeljenju bezbjednosti Bar, nije prijavljeno održavanje bilo kojeg javnog skupa, niti sastanka u organizaciji Pokreta Evropa sad, kao ni protesta građana koji bi se eventualno mogao organizovati tim povodom.

To se navodi u saopštenju Uprave policije.

"Vijestima" je iz više izvora ranije večeras potvrđeno da je sastanak mandatara i lidera PES-a Milojka Spajić sa stranačkim kolegama planiran u Baru otkazan nakon što mu je iz Uprave policije to sugerisano "jer su postojale naznake da će se ispred sjedišta te stranke okupiti više osoba među kojma i bezbjednosno interesantna lica". "Vijestima" je to potvrđeno iz više nezvaničnih izvora i rečeno da zbog toga nije došlo ni došlo do sastanka, pa ni do okupljanja osoba koje djeluje preko viber grupe "Odbrana izborne bolje".

"Na osnovi saznanja do kojih su došli, da je moguće da će se u hotelu 'Princess' u Baru održati skup Pokreta Evropa sad, službenici policije su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, kako bi ispratili nenajavljeni događaj, kao i u svim sličnim slučajevima, u skladu sa Zakonom. Iz nama nepoznatih razloga, ovaj skup nije održan, niti su najavljeni gosti dolazili u hotel 'Princess'. Samim tim, niko od starješina Uprave policije nije na bilo koji način imao službenu komunikaciju sa predstavnicima Pokreta Evropa sad, niti je u zvaničnoj formi sugerisao da se isti ne održi, pogotovo ne iz razloga bezbjednosti, niti je za time bilo opravdanog povoda", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodaju da nezvanične vidove komunikacije" ne bi komentarisali".