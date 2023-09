"I on se apsolutno ne odnosi na ono što je dio i obaveza sudske uprave, a to je obaveza regulisanja i blagovremenog rada i obezbjeđenja sudskog depoa. To su dvije različite stvari", naglasio je Kovač nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ministar pravde Marko Kovač kazao je da se zahtjev koji je v.d. predsjednica Vrhovnog suda Vesna Vučković poslala početkom jula Upravi policije, a kojim je tražila pojačanu kontrolu tokom rekonstrukcije objekta u kojem su sjedišta Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda, odnosio na fizičku bezbjednost, tj. provjeru prilikom ulaska u zgradu, piše RTCG.

"I on se apsolutno ne odnosi na ono što je dio i obaveza sudske uprave, a to je obaveza regulisanja i blagovremenog rada i obezbjeđenja sudskog depoa. To su dvije različite stvari", naglasio je Kovač nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Mišljenja je da se ovom informacijom pokušala prebaciti odgovornost na Upravu policije.

"Mislim da je, što se tiče bezbjednosti zgrade u kojoj se nalazi Vrhovni, Apelacioni i Viši sud jedna od čuvanijih zgrada, ali bezbjednost ne može biti apsolutna. Treba tražiti ljudske propuste, treba tražiti propuste u nepreduzimanju svih mogućih bezbjedonosnih mjera koje su morale da budu preuzete", naveo je Kovač.

Dodaje da nije bilo bezbjedonosnih problema prilikom ulaska u zgrade Višeg i Vrhovnog suda.

"Jedno je ulaz u glavnu zgradu suda, a jedno je depo. Službenici UP mogu biti zaduženi za obezbjeđenje sudskog depoa", rekao je Kovač, prenosi RTCG.

Podsjećamo, v.d. predsjednica Vrhovnog suda Vesna Vučković se u dokumentu obratila pomoćniku direktora policije Milošu Rakonjcu.

"Imajući u vidu da će se izvoditi radovi, između ostalog na krovnom i fasadnom omotaču objekta, molimo Vas za saradnju u vidu kontrole osoba koje će obavljati radove i pojačanu bezbjednost u i izvan zgrade”, navela je Vučković.