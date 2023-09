"Ovdje nema nikakve presije, to je stvar volje, on je i bez toga podjednako dobrodošao. I ne samo on, već bilo ko ko zaista zaslužuje i može da bude promoter, između ostalog, naše zemlje Crne Gore".

Premijer Dritan Abazović kazao je da planira da pasoš Crne Gore uruči teniseru Novaku Đokoviću.

Abazović je 1. novembra prošle godine crnogorski pasoš uručio čuvenom košarkašu Vladu Divcu.

Divac se obratio kabinetu predsjednika Vlade 23. juna 2022. godine sa zahtjevom za prijem u crnogorskog državljanstvo shodno članu 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu.

"Meni je drago da sam to lično uradio. Vlade Divac je legenda, ti ljudi, sticajem okolnosti, u postsportskoj karijeri određeni dio života provedu u Crnoj Gori. To je i podsticaj za ljude koji sreću u Crnoj Gori. Super stvar, lično mislim da ćemo slično uraditi sa Đokovićem", rtekao je Abazović za Nova.rs.

Đoković godinama dio ljeta provodi u Crnoj Gori, u pauzi između bitnih turnira.

"Veliki je fan Crne Gore, često boravi tamo, ima li šta ljepše nego da nas okupljaju ljudi oko kojih imamo nepodijeljena mišljenje. Oko kojih je lako animirati druge da slijede njihov primjer, čak i ako je on nedostižan. Generalno, mislim da nam sport mnogo pomažemo da neke nedaće koje imamo, političke ili ekonomske, prevaziđemo na mnogo lakši način. Moja puna podrška ljudima koji su globalni brend. Oni nisu samo brend Srbije, niti Crne Gore, oni su globalni brend. Mislim da imaju podjednako poštovanje na Filipinima, u SAD, Africi i naravno u zemljama iz koje potiču".

Abazović je, dodatno pojasnio koliko poštuje Đokovića i njegovu porodicu.

"Bio je skoro u Crnoj Gori, bio je na žičari, promovisao je to na lijep način. U kontaktu smo, sreli smo se i na polufinalu Lige šampiona. Istina, on je navijao za Milan, a ja za Inter, tada sam ja imao sam više sreće. Dobro, ne može ni Novak uvijek da pobijedi u svemu. Generalno, lično bih volio, ako je to i njegova želja. Naravno, ovdje nema nikakve presije, to je stvar volje, on je i bez toga podjednako dobrodošao. I ne samo on, već bilo ko ko zaista zaslužuje i može da bude promoter, između ostalog, naše zemlje Crne Gore", dodao je Abazović.