Premijer Dritan Abazović kazao je da se za Kolašin, bez pretjerivanja, može zaključiti da je jedan od najboljih primjera pravca u kom treba da se razvija sjever Crne Gore.

To je u čestitki povodom Dana opštine Kolašin naveo premijer Dritan Abazović. On je čestitku uputio predsjedniku opštine Vladimiru Martinoviću, predsjedniku SO Kolašin Vasiliju Bulatoviću, odbornicama i odbornicima, građankama i građanima Kolašina, piše RTCG.