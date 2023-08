Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović pisao je direktorici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jeleni Perović i informisao je da neće podnijeti ostavku na poslaničku funkciju do izbora nove vlade.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Osim što je naveo da ostaje premijer, Abazović je poručio da do izbora nove vlade neće primati poslaničku zaradu. Portal RTCG tražio je i dobio od premijerovog kabineta dopis koji je uputio direktorici ASK-a.

Abazović je izabran kao poslanik sa liste "Hrabro se broji" i pošto je konstitutivna sjednica Skupštine održana 27. jula, sinoć je istekao rok do kada su poslanici, koji imaju druge javne funkcije, morali da podnesu ostavke i odluče se koju će da zadrže. Abazović je saopštio da ostaje premijer.

"Kako Vam je sigurno poznato, dana 27. jula 2023. konstituisan je 28. saziv Skupštine Crne Gore. S tim u vezi, blagovremeno Vas obavještavam da sam, u ime izborne liste "Hrabro se broji" izabran za poslanika u crnogorskom parlamentu, te mi je na konstitutivnoj sjednici i verifikovan poslanički mandat. Ustav Crne Gore sa amandmanima u članu 104 propisuje da predsjednik i član Vlade ne mogu vršiti poslaničku funkciju. Takođe, članom 13 Zakona o sprječavanju korupcije propisana je obaveza podnošenja ostavke u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije, naveo je Abazović u dopisu ASK-u.

Podsjećam, istakao je Abazović, da u trenutku dostavljanja ovog obavještenja, po sili Ustava obavljam funkciju predsjednika Vlade Crne Gore i koordinatora Ministarstva vanjskih poslova, budući da mi je mandat predsjednika Vlade prestao 19. avgusta 2022. godine, prenosi RTCG.

"Navedene funkcije u obavezi sam da obavljam do formiranja nove Vlade u skladu sa Ustavom i zakonom. Takođe, obavještavam Vas da ću se sve do formiranja Vlade novog saziva, u cjelosti uzdržavati od vršenja poslaničke funkcije, a poslaničku zaradu neću primati naročito zbog činjenice da Vlada kojoj je prestao mandat, što je slučaj sa Vladom kojom rukovodim, po sili Ustava nastavlja sa radom sve do formiranja nove Vlade", istakao je Abazović.

Naveo je da se u konkretnom slučaju, ne radi o prihvatanju obavljanja druge funkcije u smislu Zakona o sprječavanju korupcije, već o, kako je kazao, vezanosti Ustavom na obavljanje funkcije do izbora nove Vlade.

"U suprotnom, otkazivanje funkcije predsjednika Vlade teško bi narušilo ustavni princip podjele vlasti iz člana 11 Ustava, onemogućilo ravnotežu i kontrolu grana vlasti, a državu lišilo cjelokupne izvršne grane vlasti. Stoga ću u skladu sa odredbom člana 111 Ustava Crne Gore nastaviti da obavljam navedene funkcije, a do formiranja Vlade u novom sastavu, što i je ustavna obaveza kako bih nakon toga mogao nesmetano obavijati poslaničku funkciju na koju sam u skladu sa zakonom izabran", naveo je Abazović.

Kako RTCG piše, istakao je da obavještava "Agenciju da na konstitutivnoj sjednici Skupštine Crne Gore, niti je formiran kako je to uobičajeno, nije izabran predsjednik Skupštine, Administrativni odbor, te da će iste odmah po njihovom izboru, odnosno formiranju, obavijestiti o svemu navedenom".