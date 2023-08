Lideru PES-a podršku da krene u stvaranje kabineta dali i Albanska alijansa i CIVIS, dok su iz DUA poručili da nemaju problem da Spajić bude mandatar. Milatović danas završava konsultacije

Izvor: Vlada Crne Gore

Šef države Jakov Milatović završiće danas konsultacije s predstavnicima partija o mandataru za sastav vlade, nakon čega bi, kako trenutno stvari stoje, mandat trebalo da povjeri partijskom kolegi i lideru Pokreta Evropa sad (PES) Milojku Spajiću.

Podršku da krene u stvaranje kabineta, Spajiću su juče dali Albanska alijansa i Savez građana CIVIS, dok su iz Demokratske unije Albanaca (DUA) poručili da nemaju problem da on dobije mandat. To znači da čelnik PES-a, uz ranije dat amin još nekoliko partija, ima podršku najmanje četrdeset jednog poslanika za to da pokuša da napravi vladu.

Spajića su prošle sedmice, osim PES-a, podržali Demokrate, Bošnjačka stranka (BS), Socijaldemokrate (SD), Socijalistička narodna partija (SNP) i Hrvatska građanska inicijativa (HGI).

Milatović bi do kraja radne sedmice trebalo da saopšti kome daje mandat, pišu Vijesti.

Lider Force Genci Nimanbegu kazao je juče nakon konsultacija kod Milatovića da Spajić treba da bude mandatar jer je lista PES-a osvojila najviše glasova na izborima.

“Principi i rad te vlade sigurno će se još definisati, ali očekujemo da će predsjednik države imati odgovoran stav po ovom pitanju”, saopštio je on novinarima u Rezidenciji predsjednika na Cetinju.

Nimanbegu je izjavio da se u Crnoj Gori “puno radi” da se Spajiću ne da mandat, ali nije precizirao ko i na koji način to radi.

“Treba dati priliku da ta grupacija (PES), koja je dobila 24 mandata, koja želi promjenu u Crnoj Gori, pokaže svoju politiku na djelu. Normalno, cijenimo da učešće u svakoj vladi ne može biti nauštrb principa i onoga za šta se dugo godina zalažemo”, dodao je.

Na pitanje da li je koaliciji Albanska alijansa, čiji je Forca dio, prihvatljivo da uđu u vlast ako u njoj bude savez Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Nimanbegu je odgovorio da ne izbjegavaju pitanje o tome, ali da učešće u vlasti “tako heterogenih subjekata, koji nemaju iste političke stavove o puno važnih pitanja, može dovesti do ranjivosti svake buduće vlade”.

Predsjednik CIVIS-a Srđan Pavićević poručio je da taj subjekt, poštujući “aksiome demokratije” i koalicioni sporazum s PES-om, daje podršku Spajiću da pokuša da oformi kabinet, prenosi portal Vijesti.

“Želimo g. Spajiću uspjeh i sreću u daljem djelovanju. Sad slijedi novo poglavlje - stvaranje te vlade... Težićemo ka tome da vlada, koju se nadamo da ćemo formirati, bude savremena, evropska, moderna, uravnotežena, avangardna, emancipatorska vlada moderne evropske Crne Gore, u kojoj će svoje mjesto naći svi koji dijele slične stavove s nama”, rekao je on nakon sastanka s Milatovićem.

Pavićević je naglasio da neke grupacije koje su do 30. avgusta 2020. godine “egzistirale kao saveznici Demokratske partije socijalista (DPS) i bile u njenoj orbiti”, danas pokušavaju da arbitriraju po pitanju toga ko treba da bude u novoj izvršnoj vlasti.

“Sjećanja na tridesetogodišnji režim DPS-a i na njihove uloge u toj vladavini su još svježa. Daleko od toga da smatramo da zbog toga treba da budu marginalizovani ili kažnjeni... Pomalo je neukusno da neko ko je branio režim Mila Đukanovića do 30. avgusta, danas pokušava da arbitrira o tome da li neko ko je oborio taj režim i time obilježio zlatni dan crnogorske političke istorije, može da bude u vladi ili ne”, poručio je.

Predsjednik DUA Mehmed Zenka saopštio je da njegova partija nema problem da Spajić bude mandatar.

On je naveo da je Crnoj Gori potrebna “stabilna i odlučna vlada”, s kadrom koji je, kako je istakao, “spreman da se suoči s problematikom koja Crnu Goru očekuje poslije turističke sezone”.

“Iznio sam mišljenje da bi za Crnu Goru bila najplodotvornija stabilna vlada koju bi sačinjavale dvije najjače koalicije - koalicija koju je predvodio PES i koalicija Zajedno, uz učešće manjina. To bi bila vlada koja bi imala kredibilnu većinu za donošenje veoma krupnih odluka koje očekuju Crnu Goru pred Novu godinu i poslije nje”, podvukao je Zenka.

Upitan vidi li sebe u vladi ako ona bude formirana sa ZBCG, on je odgovorio da je i za vrijeme Vlade Zdravka Krivokapića rekao da nema ništa zajedničko s političkim grupacijama koje, kako je naveo, negiraju sve njegove vrijednosti, pišu Vijesti.

“U razgovoru s još nekim liderima manjina - mislim da su sličnog mišljenja kao ja. Jer su neki politički stavovi (ZBCG) u suprotnosti s onim što mi zastupamo...”, dodao je.

Milatović će konsultacije okončati danas razgovorima sa predstavnicima Ujedinjene Crne Gore, Albanske alternative i Demokratskog saveza Albanaca.

Šef države prošle sedmice je razgovarao s funkcionerima PES-a, Demokratske partije socijalista (DPS), Nove srpske demokratije (NSD), Demokrata, BS-a, Demokratske narodne partije (DNP), Građanskog pokreta (GP) URA, SD-a, SNP-a i HGI-ja.

Vuksanović: Odričem se vlasti, neću da žrtvujem vrijednosti hrvatskog naroda

Predsjednik HGI-ja Adrijan Vuksanović poručio je juče da nije spreman da žrtvuje “vrijednosti hrvatskog naroda” zbog ministarskog mjesta. On je saopštio da njegovo društvo nisu “oni koji osporavaju pravo Hrvatima na slobodu i vlastitu državu”.

“Ne ulazi se u vlast s onima koji na dan kad srebreničke majke sahranjuju svoju djecu, organizuju koncert u istoj Srebrenici. Mirne savjesti odričem se takve vlasti i ne treba mi”, naveo je Vuksanović u otvorenom pismu, prenose Vijesti.

Kazao je da se protiv njega vodi “intenzivna medijska i paramedijska kampanja zbog čestitke koju je uputio Hrvatskoj povodom 5. avgusta - Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja”.

“Do sada sam uvijek čestitao sve državne blagdane Crne Gore i Republike Hrvatske. Radiću to i ubuduće, bez obzira na uvrede i prijetnje koje primam”, naglasio je on, dodajući da “rat u Hrvatskoj nije počeo ‘Olujom’, već je njome završio”.