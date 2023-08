On je kazao da je za njih prihvatljivo da PES ima mandara.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Prijatno sam iznenađen. Imali smo konstruktivnu priču u smislu formiranja vlade. Ja sam iznio mišljenje da Crnoj Gori treba stabilna i odlučna vlada sa kadrovima spremnim da se suoče sa svim izazovima. Tu Vladu bi činili PES i koalicija Zajedno. Ta vlada bi bila stabilna i imala bi kredibilnu većinu, kazao je danas lider DUA-e Mehmet Zenka novinarima nakon konsultacija o mandataru sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

“Javnosti je već poznato ko će biti mandatar. To je Milojko Spajić i mi ne vidimo nikakav problem u tome. Nama je u interesu da se formira vlada koja bi imala sluha prema manjinama. To sam rekao i predsjedniku i naišao na pozitivan stav. Nemamo nista zajedničko sa grupacijama koje negiraju vrijednosti do kojih je meni stalo. Mislim da su i ostale partije manjina sličnog stava kao ja”, naglasio je Zenka.

Milatović je danas nastavio na Cetinju konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. On se prvo sastao sa predstavnicima Force i Demokratske partije Gencijem Nimanbeguom i Fatmirom Đekom.

