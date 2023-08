"Ne ulazi se u vlast s onima koji na dan kada srebreničke majke sahranjuju svoju djecu organiziraju koncert u istoj Srebrenici. Mirne savjesti odričem se takve vlasti i ne treba mi", kazao je lider HGI

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović poručio je da nije spreman žrtvovati vrijednosti hrvatskog naroda zbog ministarskog mjesta, rekavši da njegovo društvo nisu oni koji "osporavaju pravo Hrvatima na slobodu i vlastitu državu".

"Ne ulazi se u vlast s onima koji na dan kada srebreničke majke sahranjuju svoju djecu organiziraju koncert u istoj Srebrenici. Mirne savjesti odričem se takve vlasti i ne treba mi", naveo je Vuksanović u otvorenom pismu.

Kazao je da se protiv njega vodi "intenzivna medijska i paramedijska kampanja" zbog čestitke koju je uputio Hrvatskoj povodom 5. avgusta - Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, pišu Vijesti.

"Do sada sam uvijek čestitao sve državne blagdane Crne Gore i Republike Hrvatske. Radiću to i ubuduće, bez obzira na uvrede i prijetnje koje primam", naglasio je on.

Rat u Hrvatskoj, kako je naveo, nije počeo "Olujom", već je njome završio.

"Oluja nije uzrok, već posljedica. Svaki rat ima nevine žrtve i u tome je jedna od njegovih tragičnosti, a najveći krivac je onaj koji ga je započeo. Politika Slobodana Miloševića koja živi svoje proljeće u Crnoj Gori, donijela je ogroman broj žrtava od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova. Najviše je unazadila samu Srbiju i njen narod. Nije Hrvatska vojska bombardovala Kruševac, Čačak ili Beograd, nije prešla srpsku granicu, već obratno. Građani Republike Srbije su cvijećem ispraćali tenkove tzv. JNA u osvajačke pohode na međunarodno priznatu Republiku Hrvatsku. Nakon četiri godine protjerivanja, ubijanja i maltretiranja nesrpskog stanovništva na prostoru tzv. Krajine i nakon što je srpsko rukovodstvo odbilo sve mirovne ponude (uključujući i nakaradni plan Z - 4) Hrvatska je imala prirodno, legitimno i legalno pravo da oslobodi svoj teritorij i donese slobodu svojim građanima. Za svako poštovanje je 10.000 Srba koje je branilo svoju domovinu Hrvatsku od agresora iz Beograda. Uspjeh Vojno redarstvene akcije Oluja spriječio je da se u zaštićenoj zoni Bihać ne desi još jedna Srebrenica i još jedan genocid", ističe predsjednik HGI.

Kako Vijesti prenose, smatra da pojedini političari u Crnoj Gori imaju "dvoličan odnos" prema Hrvatskoj.

"Ovih dana kad Hrvatska slavi oslobođenje od velikosrpske agresije vidimo dvoličan odnos pojedinih političara iz Crne Gore prema RH. Rado u službenim susretima izražavaju zahvalnost Hrvatskoj zbog njenog više nego partnerskog ponašanja i izuzetne pomoći u integracionom procesu prema Evropskoj uniji, ističu kako žele graditi najbolje susjedske odnose, a osporavaju joj pravo na odbranu svojeg naroda i teritorijalnog integriteta, nazivajući oslobođenje zločinom", dodao je.

Tako se, kako je kazao, ne daje doprinos jačanju međudržavnih relacija, već se "demonstrira licemjerje i neiskrenost".

Vuksanović je kazao da hrvatski narod dobro razumije Crnu Goru, jer se ona danas, ocjenjuje on, suočava s politikom s kojom se Hrvatska suočavala devedesetih godina prošlog vijeka. "HGI ostaje vjerna svom nacionalnom biću i svojoj Crnoj Gori. To su kategorije oko kojih se ne pregovara", zaključuje Vuksanović.