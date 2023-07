Budvanski odbornici Mladen Kažanegra, Milica Babić, Filip Vujović i Kristina Rafailović, koji su bili na listi nekadašnjeg Demokratskog fronta, oglasili su se saopštenjem nakon što danas zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Skupštine opštine Budva.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Na sjednicu koju je zakazao predsjednik SO Nikola Jovanović je došlo 14 odbornika iz nekadašnjeg DF, a osim četvoro odbornika sa te liste, nisu došli ni odbornici Demokrata, URA, SNP, SDP i koalicije okupljena oko Demokratske partije socijalista (DPS), prenose Vijesti.

Saopštenje četvoro odbornika prenosimo u cjelosti:

"Mi, odbornici pobjedničke koalicije Demokratskog fronta, koje je predvodio pravi među nama, predsjednik Milo Božović, i kojeg smatramo nevinim dok god se drugačije ne dokaže, a dokazi osim medijskih špekulacija protiv Mila Božovića ne vidimo da postoje, takođe ne pristajemo da budemo pioni u rukama drugih, da se sjednice SO Budva zakazuju tajno, da svi odbornici budu o tome obavještavani usput, da se od odbornika očekuje da samo dižu ruke dok drugi diriguju jer bi u tom slučaju borba i golgota nas i naših porodica koja je trajala čak tri decenije bila uzaludna, a mi bi smo zapravo bili isti oni koje smo na čelu sa Božovićem potukli do nogu.

Mi smo rođeni u Budvi i sa porodicama se borimo javno i ponosno protiv zloupotreba, protiv pljački, za pravo svakog da bude jednak i slobodan i da jedino Skupština opštine Budva bude mjesto za dogovore i odlučivanja, a ne podrumi, garaže i terase, pod okriljem noći. Mi smo za Budvu gdje nema “jednakijih” jer to je uvijek uvod u korupciju i novo pustošenje Budve, a nisu nam za to građani dali onakvu podršku.

Naši postupci, vezani za najnoviju sjednicu SO Budva, prije svega su povezani sa našom namjerom da pravno upitni poslovi ne budu odrađeni pod imenom prvog i najboljeg među nama - predsjednika Opštine Mila Božovića. Duboko vjerujemo da bi saglasnost na nelegalne poslove oslabilo poziciju predsjednika Opštine umjesto da učinimo sve što mozemo da on i njegova porodica iz sadašnje jako teške situacije izađu jači, što prije. Mi ćemo kao njegovi prijatelji i partijski saborci, mnogo duže od pojedinaca, uraditi sve da on dokaže svoju nevinost i ostvari svoj mandat.

Da bi Budva izašla iz krize vlasti neophodno je da se, u skladu sa zakonom, vlast vrati u ruke odbornika koji jedini imaju mandat da u ime građana donose odluke. To znači imenovanje potpredsednika Opštine, svih rukovodilaca shodno zakonskoj regulativi i dogovoru sa koalicionim partnerima, te prije svega izgradnju sistema vlasti koji je decenijama urušavan zarad ličnog bogaćenja. Drugačije ponašanje je uvijek Budvu koštalo, u skorije vrijeme čak stotine miliona evra i svakako se našim glasovima to neće ponavljati.

Javnost mora da bude obaviještena da mnoge odluke pripremljene za tekuću sjednicu SO Budva nemaju svoje obrađivače u Opštini jer su pripremljene u privatnim firmama i služe isključivo tajkunima. Mnoge odluke otvaraju vrata pustošenju budžeta u jako visokim iznosima koji su na volšeban način utvrđeni, bez sprovođenja Zakona o javnim nabavkama i bilo kog drugog zakona. Ni u kom slučaju ne želimo da učestvujemo i projektu koji je doslovce kopija velike afere “Zavala” i koja se slobodno može nazvati “Zavala 2” jer se za istu firmu traži od Opštine Budva da joj otvori vrata za decenijsku pljačku.

Traži se od nas da glasamo za plaćanje nečeg za šta u samoj spornoj procjeni piše da nam djelimično ne treba, ali da ga ipak platimo. Da kupimo privremene objekte za potrebe Ugovora koji imamo na 4 godine, ali da priznamo privremenom objektu amortizaciju na 50 godina. Ubjedjuju nas da smo dužni da to sve odradimo da firmom koja je još prije 2 godine bila obavezna odlukom Vlade Crne Gore da iznese svoje stvari iz luke i da najvrednije stvari platimo takvoj firmi po punoj cijeni.

Najneverovatnije je da nas odbornike birane od građana, koji imamo u Budvi i porodicnu i ličnu čast, tjeraju da širom zatvorimo oči, kako ne bi osjetili da će firma, od koje “kupujemo” zastarelu opremu, čije djelove plaćamo po punoj cijeni, odmah po plaćanju takve opreme tužiti državu Crnu Goru i JP Morsko dobro za “štetu” ali se nama zabranjuje da zahtijevamo da se takva odredba, zabrana tužbe protiv države u cilju pljačke budžeta, unese u ugovor!?

Da nismo svojim očima i džepovima vidjeli aferu Zavala možda bismo i slijepo i naivno pristali na Zavalu 2.

Krije se od odbornika koliko je firma, od koje “moramo da kupimo” opremu a koja je nelegalni zakupac Luke Budva čak dvije godine, prihodovala od zakupa vezova u periodu od kad je u martu 2023. Opština Budva preuzela luku i da li će taj iznos biti oduzet od ogromnog iznosa koji se traži za opremu koja je već dvije godine nelegalno u luci Budva.

Ovdje ističemo da smo potpuno za to da se luka Budva vrati njenim građanima. Za to se sa svojim porodicama borimo dok budvanske barke, rivijera i luka nisu bili ni u primislima svih učesnika ovog posla. Međutim luka Budva je već vraćena građanima putem ugovora JP Morsko dobro i Opštine Budva iz marta mjeseca. I umjesto da se od tada radilo na tome da se, shodno tom ugovoru i zaključku Vlade Crne Gore još iz 2021 godine luka oslobodi od nelegalnog zakupca, od nas se traži da slijepo slušamo i slijedimo one koji su sklopili sumnjivi dogovor sa sumnjivim tajkunima za napumpani iznos u nelegalnoj proceduri, bez javnih nabavki i da tako budemo učesnici u aferi Zavala 2. A da nakon toga slušamo godinama o tužbama tog istog zakupca zbog štete koju su mu nanijele Vlada Crne Gore i JP Morsko dobro jer oni koji traže od odbornika da glasaju za odluke traže takođe da isti odbornici ćute o tome da se spornim dogovorom zabrani višemilionska tužba.