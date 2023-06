Bivi predsjednik Crne Gore i Demoratske partije socijalista govorio je na konvenciji njegove partije u Nikšiću komentarišući aktuelnu političku situaciju u zemlji.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Vanredni parlamentarni izbori su veliko finale jedne sezone izbora kroz koju je Crna Gora prošla tokom nešto duže od pola godine. Krenulo je sa teškim i značajnim lokalnim izborima 23. oktobra, nastavilo se sa predsjedničkim izborima u dva izborna kruga, i danas smo, kako što rekoh, pred najvažnijim izborima. Najvažniji izbori su zato što je Crna Gora parlamentarna demokratija sa vladom koja ima najveća ovlašćenja”, započeo je on svoje izlaganje.

Đukanović se osvrnuo na političku klimu, kakva vlada u državi i društvu posljednje dvije i po godine, i kazao da smo za to vrijeme “vidjeli i prisustvovali paradi nekompetentnosti i neznanja, besprizorne izdaje”:

“Ako smo u susret 30. avgustu 2020. godine kao većinska izborna javnost u Crnoj Gori prihvatili one kritičke argumente višedecenijske opozicije i njoj naklonjenih medija, ako smo prihvatili i one univerzalne savjete inostranih sveznadara koji pokušavaju da izvezu navodno univerzalne formule demokratizacije svijeta, danas je trenutak da kažemo – e, pa i to smo probali. I shvatili smo da kada namećete promjenu pošto-poto, promjenu zbog promjene, onda je mnogo veća vjerovatnoća da ćete dobiti lošiju vlast od one koju ste s pravom kao i svaku vlast kritikovali zbog njenih slabosti. Nažalost tokom ove tri godine mi smo vidjeli i

prisustvovali paradi nekompetentnosti i neznanja, besprizorne izdaje i beskičmenog služenja tuđim interesima, demokratskog kiča, estradnog pravoslavlja…. Dakle, svega onog što je daleko od realnosti koja je potrebna svakom demokratskom društvu, pa i crnogorskom savremenom društvu”, istakao je Đukanović.

On je kazao da vlast koja je došla nakon 30. avgusta 2020. nije imala nikakvu viziju razvoja

države:

“Od prvog dana je bilo jasno da nova vlast nema nikakvu viziju i da nema nikakav kreativni potencijal da formira novu viziju, a kamoli da ima organizacione i ljudske sposobnosti da neku nepostojeći viziju i realizuje. Nedostatak vizije supstituisan je samo jednim primitivnim pokličom – zapalo nas je, može nam biti, činjećemo što god nam padne na pamet! Kako će to izgledati, nagovijestili su nam prvog postizbornog dana, već tog 31. avgusta u Pljevljima najavljujući joj sudbinu Srebrenice, da bi se završilo prije neki dan pokličima za sramoćenje Nikšića u Podgorici: “nož, žica, Podgorica”.

Dakle, poslije svega toga oni danas računaju vjerovatno da sve svoje bezumne poruke mogu prodati crnogorskoj izbornoj javnosti vrijeđajući zdrav um, vrijeđajući inteligenciju naših ljudi.

Prva poruka im je bila da su kao nova vlast zatekli sprženu zemlju. Ta spržena zemlja je ona koja je jedina devedesetih godina uspjela da sačuva svoj mir. Ta navodno spržena zemlja je bila ona koja je ranih devedesetih obezbijedila svoje samoizdržavanje, uspostavila ekonomsku samoodrživost i učvrstila nacionalno dostojanstvo. Ta navodno spržena zemlja je ona koja je izbjegla NATO bombardovanje 1999. Godine. Ta spržena zemlja je ona koja je napravila presedan u čitavoj istoriji Balkana obnavljajući svoju nezavisnost u uslovima pune stabilnosti i po strogim evropskim demokratskim standardima. Ta navodno spržena zemlja je samo deset godina nakon toga postala članica NATO saveza, najprestižnijeg vojnog i političkog saveza u istoriji čovječanstva. Ta spržena zemlja je danas na vratima EU. Ta spržena zemlja je država koja je u međuvremenu postala najrazvijenija ekonomija našeg ragiona i mjesto u kojem su realizovane najvrijednije investicije u ovom dijelu Evrope.

Dakle, to je po njihovom viđenju spržena zemlja, ne iz ovih razloga, jer ovo su prosto rezultati sa kojima se ne može polemisati. Oni Crnu Goru vide kao sprženu zemlju samo zbog jednog njenog i našeg grijeha, a to je grijeh nezavisnoti. Ona je za njih spržena zato što je nezavisna, slobodna i svoja, zato što nije privezak Velike Srbije”, poručio je Đukanović.

Zatim se osvrnuo na optužbe o “Crnoj Gori – privatnoj državi, autoritarne vlasti”:

“Dakle, zamislimo privatnu državu sa autoritarnom vlašću koja je kao što rekoh za desetak godina postala članica NATO saveza, koja je u tom istom periodu postala zemlja lider u procesu pregovora za Evropom. Zamislimo kao autoritarnu državu, onu u kojoj se 30. avgusta na onakav način predala vlast, ili u kojoj se 2. aprila onako čestitalo pobjedniku na predsjedničkim izbora. Nažalost u stvaranju i te konstrukcije pomagali su im u značajnoj mjeri njihovi inostrani mentori koji su, sjetićemo se, najavljivali kako se u Crnoj Gori neće

moći promijeniti vlast bez tenkova i bez krvi.

Dakle u međuvremenu smo u prilici da gledamo svakodnevno pune beogradske ulice onih koji protestuju protiv vlasti. U međuvremenu gledamo slične slike u Moskvi i nažalost gledamo još mnogo žalosnije slike u Ukrajini koje režira Moskva. U međuvremenu smo imali prilike da vidimo kako izgleda primopredaja vlasti u Vašingtonu kada su nezadovoljnici protestovali ispred Kongresa i u samom Kongresu. Crna Gora, ona Crna Gora koju je predvodio DPS i multietnička koalicija na vlasti od 30. avgusta, očitala je, a i dalje čita lekciju

o političkoj stabilnosti, o demokratskoj kulturi, o građanskoj toleranciji ne samo regionu nego mnogo šire od toga”, poručio je Milo Đukanović.

Zatim se osvrnuo na treću poruku koja se servira iz krugova vlasti:

“Treća poruka koju nam ponavljaju po inerciji iz vremena kada su se borili za vlast zaboravljajući da su već tri godine vlast, je ona poruka kako je Crna Gora sjatište svjetskog kriminala i korupcije, i kako je kriminal i korupcija našao utočište u Crnoj Gori upravo u strukturama vlasti. To ne samo da se pokazalo kao primitivno etiketiranje, nego se kroz to etiketiranje potvrdilo nešto što sam dobro naučio i utvrdio tokom ovih 30 godina bavljenja politikom – kada god čujete nekog da nema druge priče do optužbi za kriminal i korupciju

prema političkim konkurentima, budite sigurni, nepogrešivo – tome su ruke do lakata već u kriminalu i korupciji! Prošle su tri godine nove vlasti. Za te tri godine ne da nema presude nego nema optužnice protiv bilo kog visokog državnog funkcionera DPS-a koji je učestvovao u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti.”, kazao je Đukanović.

On se zatim osvrnuo na učinke u “borbi protiv kriminala i korupcije”, u periodu od promjene

vlasti:

“Pogledajmo njihove učinke na tom planu tokom ovih tri godine. Dakle, pogledajmo Dritana Abazovića koji kao da je kurir Jovica iz partizanskog vremena, ide na tajne sastanke sa stranim obavještajcima, a ne predsjednik Vlade nezavisne države, i pritom zaboravlja ko mu je ponudio 21 miliona da ga korumpira. Pogledajte na šta liči najavljeni obračun sa duvanskom i sa narkomafijom. Jedini do sada uhapšeni, za kojeg je utvrđeno da je dio duvanske mafije, je najbliži saradnik premijera koji do današnjeg dana – ja bih rekao još

kratko sam – boravi u Spužu umjesto premijera, koji treba da bude tamo zbog onoga što se dogodilo. Pogledajte te napadne pokušaje da se sukobi narko klanova vezuju za prethodnu vlast... Kako to sve bijedno i lažno izgleda kada pogledate samo djelimično to što su prepisi iz komunikacija putem Sky aplikacije, gdje ustanovljavamo na naše grdno razočaranje, da je učesnik u Sky komunikaciji i aktuelni premijer. Da je imao taj telefon i ne samo to, nego da je komunicirao sa čelnicima narko-kartela, da su neki njemu jako bliski ljudi iz političkog života danas po tom osnovu u Spuškom zatvoru”, poručio je okupljenima dugogodišnji predsjednik DPS-a.

Đukanović se zatim osvrnuo na završnicu kampanje i međusobna optuživanja koja dolaze iz tabora stranaka na vlasti:

“Pogledajmo šta se događa zadnjih dana. Dakle, kako jedan drugome naši politički konkurenti namještaju afere u ovih nekoliko dana uoči izbora, podmećući ili saopštavajući istinu – da je neko od njih bio u komunikaciji sa čovjekom sa međunarodne optužnice zbog pronevjere vrijedne više desetina milijardi. Ali se ne optužuju zbog te neprilične komunikacije, nego se optužuju da bi jedan drugome oštetili rejting uoči parlamentarnih izbora?!”, saopštio je on.

Đukanović je saopštio na kraju i finalnu ocijenu, koja proizilazi iz navedenih činjenica:

“Nikada u istoriji Crne Gore na političkoj sceni nije bilo toliko lažova i lupeža koliko ih je danas. Vjerujte mi pažljivo biram riječi. Nijesam ja od juče u politici, niti sam krenuo sada u bitku za vlast. Ne, pažljivo biram riječi, ali ne možete zavijati u oblande ono što je tako očigledno i tako neprihvatljivo. Dakle, teško je prećutkivati ovakve laži koje vrijeđaju zdrav um svakog normalnog čovjeka i teško je zaista prećutkivati da prisustvujemo danas promociji politika koje su čekale svoju šansu 30 godina, ali vidimo da su čekale samo da bi pokušali da opljačkaju Crnu Goru i da preko noći steknu lični imetak.”, jasan je doskorašnji

predsjednik DPS-a.

Đukanović je zatim kazao da je sada na Crnoj Gori, da ona odluči

do kad će trpjeti ovaj, kako je to ocijenio, zulum.

“Prva izgledna prilika je u nedjelju 11. juna. To je prilika da Crna Gora povrati političku normalnost koju je iznenada i potpuno bespotrebno izgubila 30. avgusta 2020. godine, u tom trenutku kao uzorna demokratija na Zapadnom Balkanu, zemlja lider u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Niko ne može Crnu Goru vratiti u stanje političke normalnosti do onih koji su je sa iz tog stanja izveli, a to su građani Crne Gore na izborima. Prema tome evo prilike 11. juna. Demokratska partija socijalista je u stanju pune pripravnosti. Sve ono što su nam prigovarali, pa makar mi te prigovore i ne smatrali opravdanim, prihvatili smo… Danas više nema na ovoj listi nikoga iz nekih prethodnih generacija bez obzira što su te prethodne generacije stvorile ono na što sam vas podsjetio na početku. Evo dakle, da ne smeta niko. Crna Gora je tu sa pruženom rukom svima koji žele da što brže uspostavimo, odnosno obnovimo političku stabilnost, da očuvamo građanski karakter ove zemlje, da koncentrišemo sve naše reformske potencijale na realizaciju reformi da bismo tokom

sljedeće tri godine došli do Evropske unije. Dakle, sa svima onima koji su spremni sa nama da prave vladu koja će biti partner investitorima i biznis zajednici, da bismo ubrzali procese ekonomskog i demokratskog razvoja naše zemlje. Bili vlast ili ne, DPS će uvijek biti stamena odbrana Crne Gore od velikosrpskog nacionalizma. Taj 30. avgust kojeg sam pomenuo više puta večeras su velikosrpski nacionalisti u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, shvatili kao otvorena vrata za novu aneksiju Crne Gore. Ta aneksija se nije dogodilo zato što je Crna Gora imala tvrdu odbranu i tvrdi bedem i to nije bila vlast, to je bila opozicija koju je predvodila DPS”, zaključio je Đukanović.