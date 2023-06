Đukanoviću, koji je na čelnim državnim funkcijama proveo preko tri decenije, predsjednički mandat istekao je 20. maja nakon što je 2. aprila na izborima poražen od Jakova Milatovića.

Kako je Radiju Slobodna Evropa (RSE) nezvanično potvrđeno u skupštinskom Administrativnom odboru, Đukanović je tražio nadoknadu u skladu sa Zakonom o predsjedniku.

"Rješenje o nadoknadi je potpisano, a Odbor naknadno treba da ga konstatuje", naveo je izvor RSE.

Nadoknada iznosi 70 odsto Đukanovićeve plate u poslednjem mjesecu prije prestanka funkcije.Ona je po podacima iz imovinskog kartona, koji je dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije bila oko 2.400 eura, prenosi CdM.

Uz platu, Đukanović ima pravo na službeno vozilo, kancelariju, administrativnu podršku, savjetnika i službenika kao i stalno lično obezbjeđenje u skladu sa bezbjednosnom procjenom.

Ove benefite će moći da koristi narednih pet godina, na osnovu Zakona o predsjedniku, koji propisuje da te beneficije imaju predsjednici "koji su funkciju obavljali od obnove nezavisnosti Crne Gore", u junu 2006.godine.

Taj zakon je 2018. donijela većina na čelu sa njegovom Demokratskom partijom socijalista (DPS) uoči predsjedničkih izbora 2018. na kojima je pobijedio.

Rok od pet godina bi trebalo da se poklopi sa Đukanovićevim odlaskom u starosnu penziju.

Da će iskoristiti zakonske mogućnosti i tražiti počasnu titulu Đukanović je obzananio na poslednjoj predsjedničkoj konferenciji za novinare 19. maja.

Tada je rekao i da će se posvetiti "sređivanju arhive i sistematizaciji dugog političkog vijeka".

Na pitanje da li će se preseliti u Ujedinjene Arapske Emirate, kako su isticali njegovi politički oponenti, Đukanović je rekao da su to "apsolutne dezinformacije", te da nikada nije razmišljao da se seli iz Crne Gore, koja je njegova "cjeloživotna adresa".

Kada se ranije, u dva dva navrata, povlačio sa najviših državnih funkcija Đukanović je najavljivao da će se posvetiti biznisu.

On je, prema podacima koje je dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije, vlasnik 50 odsto kapitala u kompaniji Global Montenegro i 25 odsto u firmi Univerzitats, koja je osnivač Univerziteta Donja Gorica.

Ta kompanija je vlasnik i desetina hiljada kvadrata zemljišta i nekretnina.

Đukanović je po odlasku sa funkcije predsjednika Agenciji za nacionalnu bezbjednost vratio Mercedes Majbah, vrijedan 647.000 eura, koji je koristio tokom mandata. On je, osim vraćenog Majbaha, aktuelnom predsjedniku Jakovu Milatoviću ostavio dva automobila "audi A8" , koje je Služba predsjednika dobila na poklon za koje se ne zna kad su i od koga dobijeni.

Radio Slobodna Evropa (RSE) nezvanično saznaje da ovaj vrijedan poklon nije prijavljen Agenciji za sprečavanje korupcije.

"Agencija provjerava medijske navode, a u slučaju utvrđivanja osnova pokrenuće postupak kojim će ustanoviti da li je u konkretnom slučaju došlo do kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije" , potvrđeno je RSE.

Zakon o sprečavanju korupcije predviđa da javni funkcioner, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne smije primati poklone, osim protokolarnih i prigodnih poklona, piše CdM.

Javnost je o poklonjena dva audija za Službu predsjednika saznala nakon što je podgorički list "Dan" dobio odgovore iz Đukanovićevog kabineta, drugim povodom.

Iz kabineta im je rečeno da su službi novog predsjednika Milatovića "ostavljena na upotrebu i dva automobila marke audi A8 istog stepena bezbjednosti, poklon službi predsjednika od dugogodišnjih prijatelja iz inostranstva bivšeg predsjednika".

Uprava za katastar i državnu imovinu, institucija nadležna za vođenje evidencije o svim službenim automobilima u Crnoj Gori, ne zna ništa o ovim vozilima. Jedan od dva audija A8 koje je na poklon dobila Služba predsjednika, dok je Milo Đukanović bio predsjednik Crne Gore

,. Takođe, Uprava za katastar i državnu imovinu ni na koji način nije vodila računa o predmetnim vozilima", rečeno je RSE.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova čija je nadležnost registracija svih vozila koja se koriste u Crnoj Gori nijesu odgovorili na upit RSE, da li su i gdje registrovana dva "audija" A8 i od koga su dobijeni na poklon.

Zakon o sprečavanju korupcije propisuje da javni funkcioner "ne smije primati donacije u ime organa vlasti u kojem vrši javnu funkciju, koji utiču ili bi mogli uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost rada organa vlasti, kako saopštava CdM.

Organ vlasti dužan je da, do kraja marta tekuće godine, za prethodnu, Agenciji dostavi izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama a ako to ne uradi, prijeti mu kazna od 10 do 20 hijada eura.

Propisano je i da "javni funkcioner ne smije primati poklone, osim protokolarnih i prigodnih". Prigodni su do 50 eura, a protokolarni se dobijaju tokom diplomatskih aktivnosti.

Predsjednik Milo Đukanović sa suprugom Lidijom, koja nosi haljinu Valentino, čija je cijena po podacima sa sajta u vrijeme posjete Parizu bila 3.500 eura. Pariz, 11. novembar 2021.

Zbog eventualnog kršenja Zakona o sprečavanju korupcije u novembru 2022. godine Agencija je ispitivala životni stil Đukanovićeve supruge, Lidije, zbog skupocjene garderobe u kojoj se pojavljuje u javnosti, potvrđeno je ranije RSE u Agenciji.

Agencija međutim, nije utvrdila nepravilnosti.

Istu odluku Agencija je donijela i 2021. nakon što je po prijavi MANS-a ispitala da li je Đukanović prekršio Zakon kada u imovinskom kartonu nije naveo dvije od tri kuće u Kočanima, nadomak Nikšića izgrađene 2016. godine.

Te kuće su predmet interesovanja Urbanističko-građevinske inspekcije koja je 4. aprila ove godine, naložila njihovo rušenje jer su, kako tvrde, u suprotnosti sa prostorno-urbanističkim planom opštine Nikšić, javlja CdM.

Đukanović je žalbu na ovu odluku podnio 25. aprila o čemu treba da odluči Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.