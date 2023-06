Nakon preduzimanja višemjesečnih izviđajnih aktivnosti, u predmetu kodnog naziva “Prebivališta”, povodom saznanja da je veći broj građana iz drugih opština izvršio lažnu prijavu prebivališta u opštini Šavnik.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

"Policija je u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Pljevljima, podnijeli krivične prijave protiv 37 osoba, koji se sumnjiče za krivično djelo falsifikovanje službene isprave. Prijava je podnesena i protiv službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance filijale u Šavniku V.Č. (37)" , kako navodi Uprava policije.

Službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance – Filijala Šavnik, V.Č. (37), kako je saopšteno, sumnjiči se za krivično djelo falsifikovanje službene isprave, koje je počinio na način što je kao službeno lice neistinite podatke upotrijebio u službi kao da su istinite, a što je rezultiralo promjenom mjesta prebivališta određenog broja lica na teritoriji opštine Šavnik.

Policija navodi da se S.S. (24), J.M. (20), D.T. (33), M.J. (56), P.M. (32),V.Đ. (32), A.M. (49), N.J. (21), N.M. (29), L.K. (31), N.M. (66) , I.S. (45), M.D. (65), V.S. (67), G.Đ. (60), S.N. (26), Č.N. (52), B.D. (27), I.F. (33), R.M. (55), Č.S. (66), M.V. (49), M.Đ. (57), O.B. (34), D.M. (43), B.M. (59.), A.J. (43), M.S. (40), B.P. (43), R.Š. (45), N.V. (37), Ž.K. (34), A.M. (19), I.R. (22), V.M. (65) i V.N. (19) sumnjče se za krivično djelo navođenje na ovjerevanje neistinitog sadržaja.

“Oni su ovo krivično djelo počinili na način što su, kako se sumnja, službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance – Filijala Šavnik, davanjem neistinitih podataka doveli u zabludu da prilikom obavljanja svojih poslova izvrše promjene njihovog prebivališta iz drugih opština na teritoriji opštine Šavnik, u cilju ostvarivanja biračkog prava i glasanja na lokalnim izborima u ovoj opštini, zakazanim za 23.10.2022. godine”, saopštila je Uprava policije.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, kako poručuju, kontinuirano prate bezbjednosnu situaciju i preduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju podizanja svijesti građana i stvaranja bezbjednog ambijenta za ostvarivanje Ustavom zagarantovanih prava i sloboda" , kako navodi Uprava policije.