Knežević: Nacionalna bezbjednost prilično ugrožena, ne samo u kontekstu Spajića i Kvona

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Bio sam u pravu, postoje laptopovi i telefoni koji su bili u Centru bezbjednosti, a trenutno su kod Suzane Mugoše. Ona je adresa za dalje postupanje za ono što Do Kvon tvrdi u pismu", kazao je predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, prenose "Vijesti".

Predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, član Vijeća za nacionalnu bezbjednost Milan Knežević, kazao je da su na današnjoj vanrednoj sjednici tog vijeća pročitali pismo uhapšenog južnokorejskog državljanina Do Kvona, koje je uputio premijeru Dritanu Abazoviću, ministru pravde Marku Kovaču i glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću.

Kazao je da Do Kvon u pismu objašnjava prirodu odnosa sa liderom Pokreta Evropa sad Milojkom Spajićem.

"Bio sam u pravu, postoje laptopovi i telefoni koji su bili u Centru bezbjednosti, a trenutno su kod Suzane Mugoše. Ona je adresa za dalje postupanje za ono što Do Kvon tvrdi u pismu. Aktivnost Do Kvona je bila regionalna i bjelosvjetska. Bolje bi bilo da nam je došao ISIL, nego kripto zajednica. Nisu neki specijalni podaci koje amo čuli na Vijeću. Nacionalna bezbjednost države je prilično ugrožena, ne samo u kontektu Spajića i Do Kvona", kazao je Knežević na pres konferenciji nakon sjednice.

Kazao je da je tužilac dobio pismo juče.

"Da li će biti radnji, to je pitanje za GST-a. Ja bih poslije izbora saslušao Kvona i Spajića. Ne bih prije izbora, da ne dobije krivično-pravni ambijent. Mora se otvoriti taj laptop, tu je prepiska koju sam pominjao. Važnije je ko je sve iz kriptozajednice u Crnoj Gori", naveo je Knežević, prenosi portal "Vijesti".

Zaključak je, kako je kazao, da se pismo uputi predsjedniku Jakovu Milatoviću.

"Do Kvon je bio na crvenoj Interpolovoj potjernici kad je ušao u Crnu Goru i sretao se sa Spajićem. Niko nema informaciju kako je Do Kvon ušao u Crnu Goru. Imao je nekoliko pasoša, to je pitanje za službe bezbjednosti", dodao je Knežević.

Kako saznaju "Vijesti", istakao je da koalicija "Za budućnost Crne Gore", čiji je nosilac liste na predstojećim izborima, nema nikakve veze s ovom aferom.

"Samo primjećujemo da se Do Kvon po Balkanu kretao kao Mik Džeger. Postoje određeni navodi oko finansiranja kampanja i poslovnog odnosa. To pismo nije nikakva tajna, nije zavedeno pod oznakom tajno i interno", dodao je on.

Upitan da li ovo predstavlja zloupotrebu institucije u predizborne svrhe, Knežević je kazao da zato misli da bi trebalo raditi nakon izbora oko tog slučaja.

Odgovorio je i kontrapitanjem - da li je zloupotreba hapšenje Mila Božovića odmah nakon predsjedničkih izbora.