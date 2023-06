Osnovni sud je 2. juna, u ponovljenom postupku, prihvatio predlog Do Kvona, Hon Čand Juna i njihovog pravnog zastupnika, pa je tužilaštvu ostavljen rok da izjave žalbu.

Podgoričko Osnovno tužilaštvo žalilo se na ponovljenu odluku Osnovnog suda u Podgorici da južnokorejske državljane Do Kvona i Hon Čand Juna pusti da se, uz jemstvo, brane sa slobode optužbi za falsifikovanje isprava, rekao je "Vijestima" rukovodilac ODT-a u Podgorici Duško Milanović.

Do Kvon i Hon Čand Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu, a ODT u Podgorici optužilo ih je da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Tog dana avion privatne kompanije “Alliance Jet”, spreman za let do Dubaija, čekao je Do Kvona i njegovog poslovnog partnera, ali on, međutim, nije prošao dalje od pasoške kontrole - graničnom policajcu koji je provjeravao njegova dokumenta upalila se aplikacija “Find” sa upozorenjem - “uhapsiti”, kako navode Vijesti.