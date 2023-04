Đoković je rođeni brat člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhameda Đokaja, protiv koga je predsjednik Administrativnog odbora Dragan Krapović (Demokrate) podnio inicijativu za razrješenje zbog sukoba interesa.

Husein Đoković je saopštio da je podnio ostavku na odborničku funkciju u Skupštini Opštine Tuzi, gdje ima mandat ispred koalicije SDP- Pokret za Tuzi, koju je predvodio na poslednjim izborima u toj Opštini.

On je, kako se vidi iz priložene dokumentacije, to mejlom učinio juče, a danas je to i formalno zavedeno na arhivi SO Tuzi.

“Pokret za Tuzi, čiji sam osnivač je pokret, odnosno, neformalna grupa građana, koja je odlučila da se naš glas čuje na skupštini opstine Tuzi, što smo na sreću uspjeli”, saopštio je Đoković.

Njegovu ostavku treba da konstatuje lokalni parlament.

Đoković je rođeni brat člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) Muhameda Đokaja, protiv koga je predsjednik skupštinskog Administrativnog odbora Dragan Krapović (Demokrate) podnio inicijativu za razrješenje zbog sukoba interesa, prenose Vijesti.

Đokajev brat Husein Đoković odnedavno je odbornik Skupštine opštine Tuzi, što je konflikt interesa. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisano je da predsjednik i član Savjeta AZLP ne može biti osoba koja je u u srodstvu u prvoj liniji sa funkcionerom neke stranke, obornikom, poslanikom...

Husein Đoković je i predsjednika Administrativnog odbora jutros psimeno obavijestio da je podnio ostavku na odborničku funkciju, što je navedeno i na jutrošnjoj sjednici tog radnog tijela.

Na sjednici je odlučeno da se 26. aprila održi konsultativno saslušanje na koje će biti pozvan Muhamed Đokaj kako bi se izjasnio da li je prekršio zakon jer je u konfliktu interesa, prenose Vijesti.

Odbor je jednoglasno odlučio i da Agenciji za sprečavanje korupcije uputi zahtjev za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je javni funkcioner Muhamed Đokaj povrijedio Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.