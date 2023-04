Novoizabrani predsjednik Jakov Milatović istakao je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro”, da je porodica njegova baza i da se neće odreći dnevne šetnje sa svojom suprugom i djecom uprkos novoj ulozi.

Izvor: Youtube/Pokret Evropa sad/Printscreen

Kazao je i da se kao gimnazijalac fotografisao sa odlazećim predsjednikom Milom Đukanovićem na prijemu nakon uspjeha u takmičenju znanja, ne sluteći da će ga jednog dana pobijediti na izborima.

Svoju suprugu je upoznao na svadbi na kojoj je bio kum.

“Milena je moj veliki temelj. Mene su ključno oblikovale žene, od baba, onda tetaka, moja supruga… Mnogo sam srećan što imam dvije ćerke. Žene su temelj Crne Gore”, istakao je on.

Milatović u šali kaže da mu je supruga kazala da 2015. godine, kada su se upoznali, nije ni sanjala da će se stvari odvijati dinamikom kojom se odvijaju.

“Ova promjena koja se desila predsjedničkom kandidaturom i velikom pobjedom na izborima je bila najmanje očekivana u smislu promjene ličnog života i porodične dinamike. Mi smo dobili prije dva mjeseca djevojčicu Anu. Troje djece malo je organizaciono izazovno. Međutim, to je stvarno bogatstvo i kada dođete kući, koliko god da ste umorini, ako imate to neko sidro, ako imate taj neki mir, mislim da je to dobar trening za obavljanje bilo koje važne funkcije”, kazao je on u emisiji “Dobro jutro Crna Goro”.

Odluka o predsjedničkoj kandidaturi za njega nije bila laka, ali je bila jedina ispravna.

“Bilo je teško to odlučivanje jer velika je razlika između gradonačelnika i predsjednika. Jedan život koji je okružen obezbjeđenjem, gdje morate isplanitrati svaki detalj kretanja i navići porodicu na to, nije to bila laka odluka, ali je bila jedina dobra za zemlju, jer da se nijesam kandidovao sada bismo imali opet starog predsjednika”, kazao je Milatović.

Kada govori o tome kako usklađuje obaveze sa porodicom, Milatović ističe da je njegova porodica dobro organizovana jer imaju iskustvo zbog njegovog ranijeg odsustva kada je radio za Evropsku banku u Bukureštu.

“Ključ svega je povjerenje i dobra organizacija”, kaže on.

Na konstataciju da više neće imati slobodu za intimnu šetnju sa suprugom, Milatović odgovara:

“Da vam pravo kažem, ja se nadam da hoću. Imamo neke navike, živimo u Podgorici, vikendom volimo da šetamo sa djecom do univerzitetskog parka i to je neka navika koje ću se teško odreći. Mislim da ljudi lijepo reaguju kada vide predsjednika u šetnji s porodicom. Želim da dovedem u neku vrstu normalnosti predsjedničku funkciju i da se prosto stvari vrate tamo gdje su nekad bile”, rekao je Milatović.

Kada se sjeća djetinjstva prvo pomisli na brata i selo.

“Selo je važan dio mog života. Čak i prve radne navike stekao sam na selu. Brali smo paprike. smokve, pa briga oko stoge, bio je to sastavni dio mog života”, prisjeća se Milatović.

Bio je mirno dijete, a za nestašluke je bio zadužen njegov brat. Preko ljeta je brao smokve i prodavao ih na velikoj pijaci.

“Taj novac je bio dobro došao za nove knjige i patike za školu”, prisjeća se Milatović.

Mijenjao je osnovne škole zbog čestih seljenja porodice. Ističe da je to bilo dobro jer, kada je došao u srednju školu već je poznavao većinu đaka. Završio je podgoričku Gimnazju “Slobodan Škerović”, a zatim je upisao Ekonomiju.

Posebno je zahvalan na svemu što ga je učila profesorica filozofije i logike Smiljka Vukićević koja ga je pripremala kao dio tima za gimnazijski kviz znanja Srbije i Crne Gore.

“Mnogo dugujem toj profesorici”, kazao je on.

Nakon osvojenog trećeg mjesta u Beogradu bio je na prijemu kod sadašnjeg protivkandidata na izborima predsjednika Mila Đukanovića.

“Tih godina je bilo pitanje da li Crna Gora ima dooljno kadra da bude samostalna zemlja i taj uspjeh gimnazijalaca iz Crne Gore je bio primjer da Crna Gora ima na koga da računa. tada nas je primio državni vrh i imam fotografijusa gosodinom Đukanovićem i Krvokapićem. Eto on tada nije znao šta mu se sprema”, kroz smijeh kaže Milatović.