Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Bijelom Polju formiralo je predmet zbog sumnje da su se na biračkom mjestu Kukulje u toj opštini “kupovali” glasovi 19. marta, kad je održan prvi krug predsjedničkih izbora - saopšteno je “Vijestima iz ODT-a.

Izvor: Kurir

To je jedan od nekoliko izbornih incidenata koji je lokalnom tužilaštvu prijavljen iz Uprave policije (UP).

”Postupak je u fazi izviđaja, prikupljaju se potrebna obavještenja i drugi dokazi”, naveli su iz ODT-a u odgovoru “Vijestima”, ističući da će se nakon toga postupajući tužilac izjasniti da li u radnjama prijavljenog lica ima elemenata bića krivičnog djela za koje se preduzima gonjenje po službenoj dužnosti.

Sedam članova porodice Hajrović iz Kukulja tvrdi da su predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS) na biračkom mjestu u osnovnoj školi u tom bjelopoljskom selu dijelili novac za glasanje, a da su oni prevareni iako im je obećana naknada za podršku kandidatu te partije.

Iz Opštinskog odbora DPS Bijelo Polje, “Vijestima” su ranije saopštili da oni ne znaju ništa o incidentu, kao i da ne poznaju osobe koje se u tom kontekstu pominju.

Iz UP listu je rečeno da je 19. marta, na platou ispred biračkog mjesta 39 u Kukuljama, došlo do sukoba više osoba, ali da to nije uticalo na izborni proces.

”Jedno lice je podnijelo prijavu Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje. O svemu je obaviješten državni tužilac, koji je naložio prikupljanje obavještenja od više lica. Postupanje policije i Tužilaštva je u toku. Nakon prikupljenih dodatnih obavještenja, tužilac će se izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji djela”, rekao je izvor “Vijesti” iz UP.