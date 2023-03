Šef države iskoristio šansu koju su mu dali djelovi parlamentarne većine koji nijesu dozvolili da se formira nova vlada, rekao je Slaven Radunović (DF). Đukanovićev kabinet nije obrazložio razloge odluke, pozvali su se na normu da se parlament raspušta ukazom.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Prijevremeni državni izbori najranije mogu biti zakazani za 16. maj, a najkasnije za 25. jun.

To proizilazi iz sinoćnje odluke predsjednika Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića da raspusti parlament, nakon čega bi danas trebalo da raspiše vanredne izbore.

Iz njegovog kabineta sinoć nisu bili obrazložili razloge odluke, već su se pozvali na član 92 stav 3 Ustava u kom piše da se parlament raspušta ukazom. Naveli su da je šef države donio ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine, koji stupa na snagu danom donošenja i koji će biti objavljen u Službenom listu.

Ustavom je propisano da se parlament raspušta ukazom šefa države, koji izbore raspisuje prvog narednog dana nakon toga. Od raspisivanja do održavanja izbora ne može, po Zakonu o izboru odbornika i poslanika, proteći manje od 60, ni više od 100 dana.

Đukanović je odluku donio tri dana prije predsjedničkih izbora, a nakon što je 15. marta u ponoć, po izmijenjenom Zakonu o predsjedniku, istekao rok za formiranje nove vlade.

Kako nezvanično saznaju “Vijesti” iz izvora bliskih DPS-u, razmatralo se da li da ukaz bude donesen juče ili danas, ali je na kraju prevagnula opcija da se to učini ranije, zbog, kako je objašnjeno listu, predizborne ćutnje koja počinje u ponoć

Prema Ustavu, Skupština se raspušta ako ne izabere vladu u roku od tri mjeseca od kad predsjednik prvi put predloži mandatara. Đukanović nije predložio Miodraga Lekića za mandatara, već je on određen izmjenama Zakona o predsjedniku, po kojima je šef države rekao da neće postupati.

Aktuelnoj Vladi izglasano je nepovjerenje prije sedam mjeseci. Od tada je propalo više pokušaja izbora nove...

Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović rekao je “Vijestima” da je bilo očekivano da Đukanović raspusti parlament, navodeći da je šef države time iskoristio šansu koju su mu dali “djelovi parlamentarne većine koji nijesu dozvolili da se u posljednjem momentu formira 44. vlada”.

”DF je pokušao sve ne bi li se formirala vlada, i bili smo spremni da se to desi bez ijednog našeg ministra. Ali, očito nisu svi bili na visini zadaka kao DF, kom je krajnji cilj, potpuna pobjeda nad DPS-om, ispred partijskog interesa”, istakao je.

DF je, tvrdi Radunović, spreman za prijevremene izbore.

”Uvjeravamo sve zainteresovane u Crnoj Gori da smo više nego spremni, i da očekujemo odličan izborni rezultat. Zašto smo svi zajedno generalno došli u ovi situaciju, treba pitati Građanski pokret URA i Ujedinjenu Crnu Goru koji su zaustavili formiranje vlade”, naveo je.

Komentarišući činjenicu da je Đukanović odluku donio tri dana prije predsjedničkih izbora, Radunović kaže da je šef države tim činom dobio “iznenadnu šansu da pojača kampanju”.

”On nije bio siguiran da će ući u drugi krug izbora, ali smo mu bespotrebno dali šansu jer bi formiranje vlade bilo ‘srebrni metak’ u njegovo čelo. Ovo je podizanje morala u redovima njegove partije. Ako se neko čudi zašto je to urađeno, nek pita Gorana Danilovića (Ujedinjena) i Dritana Abazovića (GP URA)”, podvukao je Radunović.

Potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Pokreta za promjene (PzP) Branka Bošnjak, takođe je ocijenila da je Đukanovićev potez očekivan.

”Jer nisam ni sumnjala da će on držati riječ da za njega Zakon o predsjedniku ne postoji. Ali, svakako smo i mi dozvolili da budemo u njegovim rukama. Ono što očekujem je to da građani vide i kazne one koji su sve vrijeme kočili dogovore unutar izborne većine i bili isključivi”, rekla je Bošnjak “Vijestima”.

Ona očekuje će nakon parlamentarnih izbora biti jasnija politička scena, i da će se, kako navodi, poslije dva neuspjela eksperimenta formirati vlada saglasno izraženoj volji građana.

Zvaničnici Demokrata, Demosa i GP URA osporili su sinoć Đukanovićevu odluku. U emisiji “Načisto” TV Vijesti potpredsjednik Demokrata Dragan Krapović rekao je da ni Ustav ni zakon ne daje pravo Đukanoviću da obmanjuje javnost.

On je rekao da ni on ni njegova partija ne osjećaju nikakvu odgovornost jer je Đukanović raspustio Skupštinu.

Potpredsjednik GP URA Filip Adžić je kazao da Đukanović kršeći Ustav nije predložio mandatara i da je to učinila Skupština.

”Ovo predstavlja pravni manevar koji će iole ozbiljan pravnik osporiti”, rekao je Adžić, ne komentarišući to što je njegova stranka “pod sumnjom” da je dovela do ovog stanja jer nije podržala Lekićev potencijalni kabinet.

Potpredsednik Pokreta Evropa Sad Filip Ivanović poručio je da su oni spremnio za izbore i da su smatrali mjesecima unazad da su oni rješenje krize.

Lider Demosa i nesuđeni mandatar Miodrag Lekić poručio je da u nadležnostima predsjednika države nigdje ne piše da može da raspusti parlament, te da je njegova odluka “izbornog karaktera”.

Opozicioni DPS i Socijaldemokrate pozdravile su odluku Đukanovića. Lider SD-a Damir Šehović, saopštio je sinoć da je “dosta bilo gaženja države i njenih građanskih, sekularnih i evropskih vrijednosti”.

Poslanik i jedan od potpredsjednika DPS-a Jevto Eraković, poručio je takođe na Tviteru da se ide na izbore.

Skupština nastavlja da radi?

Dio pravnika s kojima su “Vijesti” sinoć razgovarale, tvrdi da ni u Ustavu ni u Poslovniku Skupštine nema ograničenja da ona nastavi da funkcioniše i nakon raspuštanja.

Neformalni sagovornik tvrdi da bi parlament sad trebalo da obavlja “tekuća pitanja”, i da ne bi mogao da preduzima neke “krupnije poteze”.