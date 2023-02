DIK je na današnjoj sjednici utvrdio da Danilović, čija je kandidatura predata, nema dovoljan broj potpisa podrške i shodno tome donijela zaključak o otklanjanju nedostataka, najkasnije u roku od 48 sati.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nadam se da će nam Državna izborna komisija (DIK) dozvoliti da vidimo koji su to nevalidni potpisi, kazao je gostujući u emisiji RTNK ''Kontakt'' lider Ujedinjene i kandidat za predsjednika Crne Gore Goran Danilović.

Po zaključku DIK-a Daniloviću nedostaje 2.269 validnih potpisa.

„Podsjećam javnost da smo predali više od 700 potpisa nego što je potrebno. Dakle, oni tvrde da je više od trećine naših potpisa neispravno. Ovo će biti grubo što kažem -ja odgovorno tvrdim da lažu! Znam način na koji smo skupljali potpise“, rekao je Danilović, prenosi Standard.

On je istakao da će DIK „morati“ da im da na uvid koji su to potpisi nevalidni, zašto su nevalidni.

„Da nam kažu koji su potpisi, da nam obilježe kad su već tako precizno sve ovo doveli do kraja jer vjerujem da je to jedino pošteno i jedino ispravno.Ako misle da ćemo im vjerovati na riječ da prosto kažu da je pola potpisa nevalidno onda se grdno varaju. To ne znači da mi nismo sposobni i da skupimo ove nedostajuće potpise, ali moram znati šta onda oni gledaju, na koji način tumače i o čemu se ovdje radi, jer bih mogao onda, kad bi bilo uslova, da skupljam potpise svaki dan na stotine ili na hiljade, a da oni uvijek nađu da je nodovoljno“, rekao je Danilović.