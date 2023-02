Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić kazao je da je Pokret “Evropa sad” zatvorio vrata za eventualni dogovor oko zajedničkog nastupa na predsjedničkim izborima, te da se njegova stranka priprema da na sjednici Glavnog odbora utvrdi svog kandidata.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

“Saradnju su odbili oni, a ne mi. Za sve eventualne posljedice takvih odluka, ili neku vrstu eventualne odgovornosti treba pitati njih, a ne mene. Mi smo vrata otvorili, kao što ste vidjeli. Ta vrata su sa njihove strane zatvorena, tu nekih novih momenata nema. Tako da se mi, kao odgovorna partija, saglasno zaključcima Predsjedništva Demokratske pripremamo da na sjednici Glavnog odbora utvrdimo kandidata Demokrata za predsjednika Crne Gore”, rekao je Bečić u intervjuu za Novu M.

Cijeni, kako je rekao, vrstu podrške koju mu funkcioneri partije daju kako bi se kandidova za izbore zakazane za 19. mart, kako prenosi Pobjeda.

“Ali u našoj partiji takve vrste odluka ne donosi pojedinac, već ovlašćeni organi partije na sjednicama Glavnog odbora. Nakon što ste saglasno zaključku Predsjedništva završi proces održavanja sjednica svih opštinskih i mjesnih odbora na teritoriji Crne Gore, sazvaću sjednicu Glavnog odbora na kojoj ću definitivno proglasiti kandidata za predsjedničke izbore”, dodao je Bečić.

Bečić je poručio da njegova partija uvijek ide u izbornu trku da pobijedi.

“Mi se nijesmo ni osnovali da bi dobili 10, 15, ili 20 odsto podrške, već da bi pobijedcili DPS. I uspjeli smo u tome. I ovoga puta učestvujemo u izbornoj utakmici da bi pobijedili. Definitivno, onaj ko je pozvao na objedinjavanje građanskih snaga, ima viziju građanske Crne Gore. A ta vizija je sigurno pobjednička”, rekao je Bečić za Novu M.

On je istakao da prave i analize, imaju terenski rad i istraživanja, ali prije svega, kako kaže, gledaju u sve ono što su uradili u prethodnih osam godina.

“Naš građanski karakter, vizija građanske Crne Gore, čistina, principijelnost, dosljednost, utemljenost, obezbjeđuje nam da svakog građanina Crne Gore možemo pogledati u oči i zajedno sa najvećim brojem građana možemo izvojevati još jednu pobjedu”, naglasio je Bečić.

Na pitanje kakvu kampanju očekuje, Bečić je rekao da se dalo za očekivati da “imamo neku vrstu negativne kampanje”.

“To nije ništa novo. To je viđeno u svim dosadašnjim izbornim procesima u Crnoj Gori. Na to moramo svi biti spremni i pripremljeni, a kada se kandidujete za neku funkciju očekuje se da imate taj nivo spremnosti “, naglasio je Bečić, dodajući da će Demokrate isključivo voditi pozitivnu kampanju.

Na pitanje smatra li da će Demokratska partija socijalista (DPS) kandidovati lidera stranke Mila Đukanovića za predsjeničke izbore, Bečić je rekao da ne prati te procese u opoziciji, kako prenosi Pobjeda.

“Ne mogu se baviti kadriranjem u drugim partijama, pogotovo ne u DPS-u. Od 30. avgusta na ovamo, sve ubjedljivije pojeđujemo političke protivnike. Ja sam se bavio onim što je moja obaveza – ponudio sam pobjedničku viziju. Zato sam i pozvao građanske snage da se objedinimo da bi pobijedila građanska, a ne ekstremistička Crna Gora. Ne znam šta će uraditi, ne pratim te procese i ne ulazim u to šta će biti odluke partija desnice ili ekstremnih političkih subjekata. Niti znam, niti me to zanima”, zaključio je Bečić u intervjuu za Novu M.