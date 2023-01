Milatović je istakao da bi lider Demokrata Aleksa Bečić bio adekvatan za predsjednika Crne Gore, ali i da u Evropi sad ima ljudi koji bi dobro pokrivali tu poziciju navodeći kao moguće sebe i Milojka Spajića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Još nijesmo odlučili ko će biti predsjednički kandidat. To će sasvim sigurno biti osoba koju će podržati naš pokret, koja će ujedinjavati Crnu Goru i biti promjena u odnosu na ono što je bilo do sada, kazao je jedan od lidera pokreta “Evropa sad” i nosilac liste tog pokreta na lokalnim izborima u Podgorici Jakov Milatović gostujući u emisiji “Znam da znaš” na Gradskoj RTV.

“Trenutno razmišljamo o nekoliko opcija a jedna je da naš pokret podrži nekog sa strane. Da li je to Aleksa Bečić, ili neko drugi, ali mislim da je Bečić častan i pošten čovjek, da bi on možda bio i adekvatan predsjednik Crne Gore. Sasvim sigurno i naš pokret ima mnogo takvih ljudi koji bi dobro pokrivali tu poziciju. Možda će to biti Milojko Spajić ili ja, pa na fonu ove pobjede u Podgorici, pa još jednom donijeti pobjedu i na državnom nivou”, dodao je Milatović, prenosi Gradski portal.

Kao ozbiljna i odgovorna partija razmatramo sve te opcije, ističe, ali svaka od njih ima svoje prednosti ili nedostatke, kao i svaka stvar u životu.

“Znate da je za izlazak iz krize zemlji potrebna stabilna Vlada, tako da je naš pravac usmjeren ka kreiranju politički stabilne Vlade. Zato svakodnevno pozivamo na vanredne parlamentarne izbore kao jedini optimalan način za izlazak iz ove krize”, naglasio je Milatović.

Sigurno je, kaže, da će predsjednički izbori, pošto su raspisani prije parlamentarnih, biti neka vrsta ispita koliko trenutno Crna Gora ima demokratskog kapaciteta da dobije takvog kandidata.

“Mislim da ima i mislim da će to tako i da bude. U narednih nekoliko dana ćemo donijeti konačnu odluku. Dosta je opcija u igri, zaista još uvijek razmišljamo ko će to biti”, kazao je Milatović.

U politiku je, kaže, ušao da bi svojim znanjem i iskustvom donio određeni boljitak društvu.

“Svojim rezultatima u okviru 42. Vlade sam to i pokazao. Ovom pobjednom na izborima dodatno sam etablirao pokret “Evropa sad” na političkoj sceni Crne Gore i sasvim sigurno da sam čovjek koji ne bi bježao od bilo kakve političke odgovornosti. Ukoliko bude procjena da na fono podgoričke pobjede idemo dalje u državnu pobjedu što se tiče predsjedničkih izbora, ja od te odgovornosti bježati neću”, naglasio je Milatović, kako prenosi Gradski portal.

Nije sretan zbog situacije koja se trenutno dešava u Glavnom gradu, ističe, ali istovremeno ni u cijeloj državi.

“Ne moram ni da obrazlažem u kakvoj smo političkoj, donekle i ekonomskoj krizi, institucionalnoj svakako, tako da građankama i građanima Crne Gore treba razrješenje koje je već došlo kroz lokalne izbore. Još nije verifikovano zbog destrukcije koju vrši DPS, ali će ono svakako doći i kroz predsjeničke izbore i kroz konačno vanredne parlamentarne izbore”, naglasio je Milatović.

Prema njegovom mišljenju, pozicija gradonačelnika je operativnija u smislu koliko možete doprinijeti unapređenju svakodnevnog života građana Podgorice.

“U tom smislu sam 23. oktobra preuzeo političku odgovornost, stao na vrhu naše liste. U tom trenutku to nije bilo lako. Tada smo bili partija koja je tek bila osnovana sa nedovoljno razvijenom infrastrukturom. Međutim, ljudi koje smo okupili za vrlo kratko vrijeme, kampanja koja je bila u potpunosti jasna i pozitivna, dobro razvijen program razvoja grada, ambiciozan ali istovremeno i realan su na kraju doveli do tog jako dobrog rezultata koji je bio izvanredan u kontekstu savremene političke istorije da se partija koja se pojavila nekoliko mjeseci prije toga tako snažno tablira na političkoj sceni, pogotovo imajući u vidu procenat ostvarenih glasova u Podgorici”, kaže Milatović, prenosi Gradski portal.

Predsjednički izboru su trenutno raskrsnica Crne Gore u smislu , kako je objasnio, da građani žele da vide jednog čovjeka ili ženu koja će umjeti da u narednom periodu ujedinjuje građane oko nekih zajedničkih vrijednosti koje su pomalo izgubljene.

“Od predsjednika države u prethodnih nekoliko godina smo imali jako pogrešnu retoriku podjela koja nije često bila retorika predsjednika svih građana, nego predsjednika marginalne male partije. Tako sam ja doživljavao i mislim da je takve retorike dosta građanima”, napomenuo je Milatović.

Građanke i građani žele da zadrže evropsku ozbiljnost, ističe, kao i svoje utemeljenje u kontekstu državotvornosti, državnih politika itd.

“Sasvim je sigurno da je pokret “Evropa sad” upravo ostvarenje ovih stvari o kojima pričam i mislim da bi to građani dobro i prepoznali. Da li ću to biti ja ili Spajić, zaista je trenutno manje važno, ali ja sam čovjek koji nikad nije bježao od odgovornosti i ukoliko bude procjena, od toga bježati neću”, zaključio je Milatović.