Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da se nada da će Crna Gora na predsjedničkim izborima dobiti novog predsjednika i da bi bilo dobro da to bude neki zajednički građanski kandidat.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer je kazao da nije preokupiran predsjedničkim izborima. On je novinarima saopštio svoj stav i dodao da će se naknadno izjasniti i partijski organi.

“Najvažnije je da Crna Gora dobije novog predsjednika i da to bude neki zajednički građanski kandidat. To bi bilo odlični. Značajno bi bilo i da to bude dama”, kazao je Abazović.

Istakao je da je siguran da ćemo dobiti novog predsjednika za kojeg se nada da će biti kooperativniji u ostvarivanju nacionalnih interesa.

Komentarišući ponovne pregovore o formiranju vlade sa parlamentarnom većinom od 30. avgusta 2020. godine, koje predlaže DF, kazao je da je spreman da čuje predlog ako ga neko ima.

“Ako postoji konkretni predlog kako bi to trebalo da izgleda više sam nego voljan i spreman da čujem. Samo da ne pričamo u oblacima”, rekao je Abazović.

Naglasio je da prije odlaska na izbore treba izabrati Ustavni sud.