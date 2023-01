Večerašnji gost u emisiji "Načisto" je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, a tema razgovora je aktuelna politička situacija u našoj zemlji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za Građanski pokret URA je priča oko izbora nove 44. Vlade čiji je mandatar Miodrag Lekić gotova priča, kazao je premijer Dritan Abazović u emisiji “Načisto” na TV Vijesti. Smatra da su predsjednički izbori politički kraj za lidera DPS-a Mila Đukanovića, a odlazak ministara iz njegove Vlade Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića u Banjaluku na proslavu neustavnog dana Republike Srpske vidi kao skandal, ali i pripremu za izbore", prenosi CdM.

Za URA-u je pričao o izboru 44. Vlade gotova.

“Na tu igru je tačku stavio DF u trenutku kada je otišao. Ne znam zašto bi neko nosio neku grižu zavjesti”, kazao je Abazović.

Podsjeća da taj politički subjekat predložio potpisivanje dokumenta bez ijednih programskih načela, podjela resora, te da je za URA-u potpisivanje nečeg takvog bilo neozbiljno.

“Oni su rekli da li želite da potpišete da se sjednica održi za 14, 15 dana. Mi smo rekli “kako da potpišemo kad nijedna stvar nije dogovorena, ni programska načela, ni principi”.. Zna se kako se formira vlada, ja sam dva puta prošao kroz taj proces. Mi smo rekli da smo spremni za razgovor, dogovor i da se ide na taj svečaniji dio sjednice kada se bira 44. vlada. Oni su rekli da li ostajemo pri stavu da nećemo da potpišemo, odgovorili smo da ostajemo, oni su rekli odosmo. Ovakvo formiranje 44. Vlade je za nas završena priča”, jasan je Abazović.

Ističe da energija svih političkih subjekata treba da se usmjeri ka izboru sudija Ustavnog suda.

“Izborom sudija mi deblokiramo cijeli proces, otvaramo mogućnost da se formira vlast u opštinama u kojima se nijesu formirali i da održimo predsjedničke, parlamentarne izbore. Na tome treba da imamo fokus”, kazao je premijer u tehničkom mandatu.

Abazoviću tehnički mandat traje duže od redovnog.

“Mi trajemo dok se ne instalira nova Vlada. Efiksaniji smo u tehničkom mandatu. Moja predikcija da će ovo trajati godinu dana se ispostavila tačnom”, kazao je Abazović.

Neka se dogovore DF i DPS

Smatra da će Crna Gora nakon predsjedničkih izbora još više biti na pravom putu.

“Mislim da evropska opcija raste i ona će odnijeti značajnu pobjedu u odnosu na ostale retrogradne opcije. Moj stav je da mi ne možemo da idemo na izbore bez Ustavnog suda jer će se onda Šavnik ili Podgorica desiti u cijeloj Crnoj Gori”, naveo je Abazović.

Do izbora sudija Ustavnog suda ne može doći bez političkog dogovora. Abazović objašnjava i gdje vidi prostor za njega.

“Računam da će DPS imati svoju kalkulaciju u odnosu na predsjedničke izbore i stav međunarodne zajednice. Očekujem da se na njih napravi mali pritisak da oni ne urade ono što su uradili 12. decembra”, kazao je Abazović.

DPS, podsjeća Abazović, nije glasao za sudije jer želi kontrolu nad Ustavnim sudom.

“Toga nema”, poručio je Abazović.

Zatim je poručio.

“Ne može nama DPS koji je u manjini da diktira šta ćemo da radimo, je li to realno. Oni su u manjini. 412 pstoji, možda ne možemo da konstituišemo Vladu, ali smo glasali za rebalans, smijenili dvojicu ministara…Čiji je interes da se blokira Crna Gora na evropskom putu? URA-e, premijera, ili ljudi koji trebaju da se suoče sa zakonom”, pitao je Abazović.

Njega ne bi iznenadila saradnja DPS-a i DF-a.

“Samo oću da kažem da sva ona vriska “Izdaja, korupcija, prodali su se” je zapravo jedan politički pamflet i mene raduje sve što smo pstavili kao temelj izrasta u istinu. Neka se dogovore DF i DPS. To će značiti pomirenje za Crnu Goru i to će ojačati druge stranke iz građanskog, centrističkog, evropskog bloka i mi ćemo onda imati bolju i lakšu političku situaciju, nego što je to sada”, kazao je Abazović, a saopštio CdM.

O odlasku Kovača i Damjanovića u Banjaluku

Odlazak ministara Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića u Banjaluku vidi kao skandal, ali i pripremu za izbore.

“Njihov odlazak nema nikakve veze sa Vladom Crne Gore. Vlada ne priznaje 9.januar”, kazao je Abazović.

To što je ministar iz redova SNP-a uzeo 200 eura iz džepa građana za taj put, Abazović kaže da će vratiti.

Smatra i da ministri nijesu znali ko će dobiti kakvu nagradu u Banjaluci.

“Svi mi pravimo greške i faulove. Treba malo razumjeti širi konteks”, kazao je Abazović.

O inicijativi DPS-a za razrješenje predsjednika opština koji su išli u Beograd: To je stvar za javni ukor i to je to

"Nakon što je Demokratska partija socijalista Crne Gore saopštila da će pokrenuti inicijativu za smjenu svih šest čelnika crnogorskih opština koji su svojim neprimjerenim, podaničkim stavom u državnoj instituciji Srbije, zloupotrijebili svoju javnu funkciju, ponizili sopstvenu državu i nanijeli veliku štetu njenom ugledu i dostojanstvu, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ističe da nije razgovarao sa kolegama oko te incijative", piše CdM.

“Mislim da je to stvar koja treba da ima javni ukor i to je to”, kazao je Abazović.

Upitan da prokomentariše poziv poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović Stanković da pokrene proceduru skraćenja mandata Skupštini, Abazović je rekao da će razmotriti na Vladi tu inicijativu čim se konstituiše Ustavni sud.

“Primio sam to pismo. Što se mene tiče čim se konstituiše Ustavni sud to ćemo razmotriti na Vladi i podnijećemo se prema toj incijativi kao prema svakoj drugoj”, naveo je Abazović.

Ispeglani odnosi sa Demokratama

Nije htio konkretno da odgovori na pitanje da li je tačno da je sa predstavnicima Evrope sad i Demokrata razgovarao o mogućoj saradnji.

“Mi imamo vrlo korektnu permanentnu komunikaciju. Možda ona nije na dnevnom nivou, ali mnogi odnosi su se “ispeglali” i ja se tome radujem. Sa Demokratskom Crnom Gorom smo završili jednu ružnu epizodu. Sa Evropom sad lično nikad nijesam imao neki problem, sa Spajićem i Milatovićem sam bio i kolega u Vladi. Svi smo upućeni jedni na druge, tu smo da sarađujemo”, kazao je Abazović.

Da li će biti nešto od dogovora, vidjeće se, kaže Abazović.

Kod god da izađe na crtu Đukanoviću pobijediće ga

Komentarišući mogućnost da se lider DPS-a Milo Đukanović ponovo kandiduje za predsjednika države, Abazović ističe da ko god mu stane na crtu -pobijediće ga.

“Ko god mu izašao na crtu mislim da će ga pobijediti. To je moja predikcija. Mislim da je politički kraj za Đukanovića na predsjedničkim izborima. Možda se on i ne kandiduje”, naveo je Abazović

U aprilu očekuje da budu organizovani predsjednički izbori.

“Da li će se poklopiti sa praznikom, nisam računao. Mislim da će građani imati razumijevanja ako budu isti dan predsjednički izbori i recimo Uskrs”, istakao je Abazović.

Konjević čovjek koji ima dijagnozu, neka se spremi da vrati 30.000 što mu je majka uzela za stan neregularno

"Predsjednik SDP i bivši ministar odbrane Raško Konjević objavio je dokument i pozvao SDT da ispita navode da je premijer Dritan Abazović odobravao krijumčarenje cigareta koje se odvijalo pod patronatom bivšeg direktora Uprave carina Rada Miloševića, koji je uhapšen" , saopštava CdM.

U neimenovanom dokumentu koji je objavio Konjević , piše da se “prema operativnim saznanjima, krijumčarenje cigareta odvija pod patronatom direktora Uprave prihoda i carina, Rada Milosevića, a iste su odobrene od strane premijera Dritana Abazovica, kojl dio prihoda iz predmetnih aktivnosti koristi za lične ili potrebe političkog subjekta koji predvodi. Za koordinaciju aktivnosti zadužen je visoki funkcioner URA, Zoran Mikić, a na realizaciji su angažovani pojedinci koji imaju iskustvo i infrastrukturu u obavljanju ovih poslova”.

Abazović ističe da Konjević treba da objasni o kakvom se dokumentu radi.

“Ja taj dokument vidio nisam, niti je službeno zaveden. Lično mislim da je Konjević čovjek koji ima dijagnozu. Dok to ne isporuči neka se spremi da vrati 30.000 što mu je majka uzela za stan neregularno”, poručio je Abazović.