U toku je sjednica Vlade Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

Novaković Đurović: Nemamo mjerne stanice u svim opštinama, a možda je zagađenost tamo veća nego u Pljevljima

Ministarka ekologije Ana Novaković Đurović kazala je da “nemamo mjerne stanice u svim opštinama”.

“Što znači da se može desiti da u opštinama gdje ih nemamo, nemamo objektivne podatke, a možda je zagađenost tamo veća nego u Pljevljima”, istakla je Novaković Đurović, saopštava CDM.

Abazović: Situacija u Pljevljima alarmantna, ljudi da gase ložišta koja su na ugalj

Govoreći o zagađenju u Pljevljima ali i na sjeveru Crne Gore, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da je situacija alarmantna.

“Situacija u Pljevljima i sjevernom dijelu Crne Gore je alarmantna. Mislim da se Vlade nisu dovoljno osvrtale na siutuaciju u Pljevljima i da je tom gradu pričinjena velika nepravda. Uzeli smo na sebe obavezu da promijenimo taj pristup i činimo sve da narednu grejnu sezonu u Pljevljima ljudi dočekaju u mnogo boljim uslovima”, kazao je Abazović, kako prenosi CDM.

On je kazao da bi trebalo da se toplifikacija Pljevalja proglasi javnim interesom.

“Zaključak vlade treba da glasi – Vlada zadužuje sva nadležna ministarstva da u najbržem roku donesu materijal, nakon kojeg će vlada donijeti odluku o proglašenje toplifikacije Pljevalja javnim interesom. Drugo je da treba naopraviti mjere koje će kandidovati vladi. Treća mjera jeste da Agencija za zaštitu žvotne sredine će imati predstavnike u Pljevljima”, kazao je premijer u tehničkom mandatu.

Rješenje je u tome, ocjenjuje Abazović, da “ljudi gase svoja ložišta koja su na ugalj”.

“Jer kada imate ovako lijepo vrijeme stvara se magla i za to ne postoji mogućnost do kiše”, dodao je on.