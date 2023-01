Ministri su se na putu zadržali duže od dva dana, kako prenosi Pobjeda

Iako odlazeći premijer Dritan Abazović tvrdi da Vlada nije imala nikakve veze sa putem ministara pravde i finansija Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića u Banja Luku na „proslavu“ neustavnog „dana Republike Srpske“ podaci do kojih je Pobjeda došla pokazuju suprotno – smještaj za Kovača i njegovog vozača, koji je koštao 217 eura u hotelu „Bosna“, fakturisan je na Ministarstvo pravde, a iz tog resora je izdat i putni nalog sa pripadajućim dnevnicama.

Ministri su se na putu, prema informacijama Pobjede, zadržali duže od dva dana.

O tome je, shodno Poslovniku Vlade, odlazeći premijer morao biti informisan, što propisuje član 10 tog akta.

U njemu se navodi da „u slučaju odsustva dužeg od dva dana, kao i u slučaju putovanja u inostranstvo, član Vlade mora imati saglasnost predsjednika Vlade“. Dalje se predviđa i da će u tim slučajevima član Vlade generalnom sekretaru Vlade saopštiti adresu na kojoj je, kako bi sa njim mogli uspostaviti vezu.

No, iako je bio obavezan da zna, Abazović je juče ustvrdio da o putu ministara na „svečanost“ u Banja Luci nije znao ništa, a naglasio je i da Vlada u tome nije imala nikakvog udjela.

“Niti su oni tražili da se to procesuira kroz Vladu. To su saopštila oba ministra, znaju se procedure kad neko službeno putuje u neku državu. Oni su 24 sata ministri i to je nešto što niko ne može izbjeći, ali, jedno je državna politika, a jedno je lična preferencija koju svako ima pravo da ostvari”, rekao je Abazović.

Ukoliko je tačno da Abazovića ministri nijesu obavijestili o odsustvu dužem od dva dana, niti tražili njegovu saglasnost, onda se nameće zaključak da su Kovač i Damjanović prekršili Poslovnik Vlade.

No, odsustvo ministara nije jedino o čemu Abazović nije informisan: on juče novinarima nije znao da kaže ni kako su pošli, ni ko je snosio troškove puta.

“Ja ne znam kako su pošli. Taj dio koji je populizam ne želim da afirmišem, zato što je ova vlada državi Crnoj Gori ušteđela milione i milione eura. Žao mi je što 10. januara 2023. godine umjesto da afirmišemo temu kupovine Luke Bar, mi treba da pričamo ko je bio učesnik događaja u Republici Srpskoj”, rekao je Abazović.

Iako je Kovač prekjuče saopštio da je on od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dobio poziv da kao ministar prisustvuje „proslavi“ u Banja Luci, Abazović je ustvrdio kako je „u potpunosti tačno“ ono što je rekao Damjanović koji je saopštio da je na akademiji boravio u „lično ime“.

“Oni jesu ministri, to nije sporno, ali taj poziv nije išao diplomatskim kanalima. Svi mi, kada se pozivamo na neki događaj koji ima međunarodni karakter, gdje dolaze gosti sa strane mora postojati oficijelno pismo i platforma. Da li neko nekoga privatno zove, to nije moja stvar. Ne želim time da se bavim, imam svoje mišljenje vezano za to, ali nije moja stvar”, naveo je Abazović.

I zaista – u slučaju susreta sa inostranim delegacijama u zemlji i inostranstvu, kako to propisuje Poslovnik, Vlada utvrđuje platformu.

To uređuje član 39 Poslovnika kojim je propisano da platforma sadrži ocjenu stanja odnosa sa državom ili međunarodnom organizacijom, razlog zbog kojih se predlažu pregovori i susreti, osnovna pitanja o kojima će se pregovarati i stavove koje će zastupati crnogorska delegacija.

Osim toga, u platfomi se navodi i sastav delegacije, koja ne može brojati više od pet članova, kao i naziv organa koji snosi troškove rada delegacije.

Izuzetno, navodi se u članu 39, kada to razlozi hitnosti zahtijevaju, pregovori se mogu voditi i na osnovu uputstva koje daje predsjednik Vlade.

Ako je vjerovati Kovaču koji je saopštio da je pozvan kao ministar – onda je Vlada bila obavezna da utvrdi platformu o putu, što znači da je Poslovnik prekršen i po ovom osnovu.

No bilo kako bilo, ni Kovač, ni Damjanović zbog prisustva neustavnom „prazniku“ Republike Srpske neće snositi nikakve posljedice – Abazović, kako je saopštio, neće smijeniti svoje kolege koji „imaju pravo na političke stavove“.

“Ne očekujte od mene da kada neko uradi nešto što je suprotno mom mišljenju stanem „nogom za vrat“. Naravno da ih neću smijeniti, to su moje kolege. Sve što je bilo stvar dosadašnjeg dogovora je ispoštovano. Individualna djelovanja, možda se i njima ne sviđaju sve moje izjave, i meni neki njihovi postupci, ali ja to smatram dijelom političkog šarenila koji u Crnoj Gori definitivno postoji”, istakao je Abazović.

Ukazao je kako su i Damjanović i Kovač kazali da podržavaju ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, teritorijalni integritet i odluke Ustavnog suda, da bi na konstataciju novinara da je 9. januar kao „dan Republike Srpske“ proglašen neustavnim kazao kako „malo bolje“ poznaje prilike u Bosni od „mnogih političara ovdje“.

Komentarišući reakciju Majki Srebrenice koje su prekjuče saopštile da žale što se Crna Gora svrstala među države koje slave i veličaju genocid, upitao je da li je neko „zahvalio Marku Kovaču što je nakon toliko godina bio u Srebrenici kao ministar pravde“.

“Je li mu neko rekao da je to dobar iskorak ka pomirenju? Ne traži niko nikakvu medalju. A kada treba nešto da se iskritikuje i da se čovjek medijski napadne, da ne kažem linčuje, onda se staje u red. Mene u tom redu neće biti i mislim da takvi pristupi ne doprinose pomirenju. Nećete ništa riješiti na način što ćete nekoga ubijediti da je napravio grešku ili što ćete ga smijeniti”, naveo je Abazović.

Ustvrdio je i da posjeta ministara Banja Luci neće narušiti međudržavne odnose Crne Gore i BiH.

“Neće ovo ostaviti nikakve posljedice na odnose sa BiH, ali svi moramo da se potrudimo da doprinosimo većem pomirenju u regionu”, kazao je odlazeći premijer.