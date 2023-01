,,Čast mi je bilo što sam govorio na sjednici u Skupštini Srbije"

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić kazao je da mu je bila “čast i zadovoljstvo” što je imao priliku da na sjednici u decembru 2022. godine u Skupštini Srbije sa kolegama razgovara o položaju i perspektivi Srba u Crnoj Gori. Delić je poručio i da će “trobojka Kraljevina Crne Gore” koju je, kako je kazao, postavio u svom kabinetu pored zvanične zastave, ostati tu još dugo.

“Orkestriran ali bezuspješan napad poslanika bivšeg režima i njima bliskih medija kojim su pokušali na najprizemniji način da predstave moje učešće, kao i učešće predsjedika opština Nikšić, Berane, predsjednika Skupština Danilovgrad, Herceg Novog i Tivat, kao i predstavnika Srba u Crnoj Gori, na sjednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pokazao je nastavak negativnog djelovanja onih koji žele da ljude u Crnoj Gori diskriminišu po osnovu nacionalne pripadnosti, u ovom slučaju, srpskom narodu”, rekao je predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić.

“Većina medija iz Crne Gore i Srbije je ovu sjednicu koja se održala prije skoro mjesec dana ispratila, ali tek juče su krenuli histerični ispadi Đukanovićeve intelektualne kvazi elite. Toliko o njihovo navodnoj „zabrinutosti“ za sudbinu Crne Gore poslije mjesec dana”, naveo je on.

Međutim, ne želeći previše, kako kaže, da se bavi “napadima onih koji su prijetili „traktorijadama“ i „olujama“ svima koji su drugačije mislili”, Delić ističe da mu je “čast i zadovoljstvo bilo što sam imao priliku da na pomenutoj sjednici sa kolegama razgovaram o položaju i perspektivi Srba u Crnoj Gori”.

“Kada se zalažete za to da jedan narod (srpski) koji ima preko 30 odsto pripadnika, kada tim jezikom (srpskim) govori većina stanovništva, kada se zalažete za to da taj narod tako i bude zastupljen u državnim organima i institucijama, onda to nema veze sa „miješanjem u bilo kakve državne stvari“ i „odnošenjem Crne Gore za Čačak“, već je to zaštita osnovnih vrijednosti ljudskih prava i sloboda što pripada svakom čovjeku i u svakom civilizovanom društvu”, smatra Delić.

Predsjednik Opštine Mojkovac poručuje da su “srpski narod i njihovi predstavnici u Crnoj Gori istrajni u namjeri da nastave proces oslobađanja”.

“Takođe, jako je bitno da plaćenička kvazi elita iz redova DPS-SD-SDP, prihvati da je vrijeme progona, šikiniranja i zastrašivanja prošlost, te da su srpski narod i njihovi predstavnici u Crnoj Gori istrajni u namjeri da nastave proces oslobađanja i ukidanja svih oblika ideoloških diskriminacija”, naglašava Delić.

Dalje navodi da, kao neko ko je na čelu opštine Mojkovac, cilj mu je da sarađuje “sa našim sunarodnicima u Srbiji”.

“Da unapređujem kvalitet saradnje i sa ostalim državama i regionu što činim od prvog dana stupanja na dužnost. Potvrda za to su brojni gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine na svečanoj sjednici povodom Dana opštine Mojkovac koja je bila prije par dana. Takođe, građani Mojkovca su, zahvaljujući sinhronizovanom i timskom radu nove lokalne uprave u proteklih godinu mogli da na svakom koraku osjete boljitak kada je u pitanju razvoj grada”, istakao je Delić.

Prema njegovim riječima, iIako je vlast u Mojkovcu sastavljena od, dodaje, ideološki različitah partija “to nije smetnja ka ostvarenju jednog zajedničkog cilja – ekonomski i privredno snažnijeg Mojkovca”.

“Uvažavanje i poštovanje različitosti po svim osnovama je model saradnje koje karakteriše trnutnu vlast u Mojkovcu što potvrđuju i rezultati rada u protekloj godini. Na kraju, reakcija DPS je očigledan izraz bijesa i nemoći, jer više ne mogu da slome tradicionalnu Crnu Goru koja neće okretati leđa Srbiji ni srpskom narodu. A što se tiče trobojke Kraljevina Crne Gore koju sam postavio u svom kabinetu, pored zvanične zastave, ona će tu ostati još dugo”, zaključuje Delić.