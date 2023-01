Milan Knežević odgovorio Milojku Spajiću nakon jučerašnih prozivki

"Gospodine Spajiću Milojko, umjesto da poletite iz Golubovaca i sletite u Los Anđeles, u stvari Vi ste poletjeli iz Beograda i sletjeli u Zetu, i to u 20 časova i 25 minuta", saopštio je danas jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević reagujući na navode predsjednika Pokreta Evropa sad koji je kazao da je u decembru posjetio brata u Los Anđelesu te da nije imao sastanak sa američkom ambasadom.

“Gospodine Spajiću Milojko, prvo želim da Vam se najiskrenije zahvalim što ste sinoćnjom objavom Vaše avionske karte za trenutak omogućili čitavoj Crnoj Gori da pomisli kako naša nacionalna avio kompanija TO Montenegro ima direktne letove sa Los Anđelesom. A posebno hvala što Vam se prilikom slijetanja od moje Zete pričinila Kalifornija, i što ste umjesto Skadarskog jezera vidjeli Tihi okean”, naveo je Knežević.

Međutim, kako je pojasnio, kad se malo bolje zagledao “broj Vašeg leta MNE 103 od 21.12.2022. na kojem piše Vaše ime i prezime, moja euforija je splasnula”, jer je, rekao je Knežević zaključio da je Spajić Milojko, “umjesto da poleti iz Golubovaca i sletite u Los Anđeles, u stvari poletio iz Beograda i sletio u Zetu, i to u 20 časova i 25 minuta”.

“A to dalje znači da ste te večeri i sljedeća dva dana zajedno sa još nekim liderima parlamentarnih stranaka posjetili američku ambasadorku. A to još dalje znači da sam ja govorio istinu da su se na tom sastanku, kojem ste i Vi prisustvovali, dogovarale projektne koalicije za parlamentarne izbore i zajednički predsjednički kandidat, ali je uslov bio da ne dođe do formiranja vlade čiji bi premijer bio Miodrag Lekić. A to najdalje znači da ste gospodine Spajiću Milojko slagali čitavu Crnu Goru kako ste tih dana bili u Los Anđelesu, posebno jer smo se 23.12. 2022. godine sreli na Čepurcima gdje ste bili u društvu Jakova Milatovića”, istakao je Knežević.

Jedan od lidera DF-a kaže da, kao “ljubitelj magičnog realizma” dozvoljava mogućnost da “postoje dva Milojka Spajića, jedan za unutrašnju i drugi za spoljnu upotrebu”.

“I da ste u periodu od 21-23. decembra stvarno bili u Los Anđelesu, kao što ste stvarno bili i u Podgorici. Međutim, gospodine Spajiću Milojko, to što po magičnom realizmu Borhesa i Markesa možete istovremeno biti i u Los Anđelesu i Podgorici, ne znači da možete po i Isaku Njutnu i Albertu Ajnštajnu, koji se sigurno prevrću u grobu ako su vidjeli Vašu avionsku kartu kojom ste avionom To Montenegra poletjeli za Los Anđeles a sletjeli u Zetu”, rekao je Knežević.

Gospodine Spajiću, dodaje Knežević, ako Vam je “ovakva svaka laž, možda bi za promjenu trebalo da počnete govoriti istinu”.

“U početku na grame, probajte, nije strašno. Mada kad bolje razmislim, da ne griješim dušu, možda ste Vi i saopštili istinu da ste od 21-23. decembra bili u SAD-u, jer je američka ambasada u Podgorici teritorija Sjedinjenih Američkih Država, tako da Vam se duboko izvinjavam zbog Vaših “istina” i mojih “laži”. A u znak pomirenja šaljem Vam termine letova To Montenegra iz Beograda za Podgoricu na dan 21.12.2022. sa željom da više nikad ne zamijenite Zetu i Los Anđeles. Jer kako ono kaza Miroslav Ilić: ”Amerika, Amerika, zemlja velika…””, zaključio je Knežević.