"Dritan Abazović komentarišući hapšenje bivšeg direktora Uprave prihoda i carina, i visokog funkcionera URE Rada Miloševića kazao je da “moramo da budemo svjesni da nedodirljivih nema", piše CdM.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poručio je i da svako ko želi da radi časno svoj posao “naći će svoje mjesto pod suncem, ko želi ilegalnim aktivnostima stiče bogatstvo, moraće da se suoči sa posljedicama”.

“Dok ne vidim jasne dokaze, ne želim da vjeruje da je on organizovao bilo kakvu kriminalnu grupu", nastavlja Abazović.

"Kao što je prvi put bilo kada je Milošević pozvan na informativni razgovor i tada sam rekao da – pravda ide ni po babu ni po stričevima. Mi smo partijske kolege itd. Zaista nisam neko ko, dok ne vidi jasne dokaze, želi da vjeruje da je on organizovao bilo kakvu kriminalnu grupu. Volio bih da vidim sve dokaze”, istakao je premijer, a prenio CdM.

Osvrnuo se na aferu sa kamionom cigareta od septembra mjeseca.

“Imam svoju verziju u koju vjerujem i bio bih razočaran da se neko optuži na osnovu dvije izjave ljudi koji su spremni da prime novac i kažu ime nečije da ga lažno optužuje. Bio bih oprezan oko toga. Na taj način svaki čovjek u Crnoj Gori može da bude optužen”, rekao je premijer u tehničkom mandatu.

“Ja sam ta meta, neka dođu neka se obračunaju”

"Konjević je zaštitnik mafije u Crnoj Gori, kazao je Abazović komentarišući dokument koji je objavio lider SDP-a ranije danas a u kojem se navodi da je premijer u tehničkom mandatu znao za šverc cigareta", prenosi CdM.

“Ona torba koja je otišla u specijalno tužilaštvo poslije pada Vlade je upalila alarm kod kriminalne hobotnice i logično je da će oni da smisle jednu stvar da bi skrenuli pažnju sa sebe, nekako teret žele da prebace na drugoga. To je tipična filizofija određenog broja ljudi jkoji to radi u kontinuitetu. Konjević je samo jedan portparol tih ljudi, zaštitnik mafije u Crnoj Gori. Njima je svima žao što sam ja upro prstom u ljude koji su vrh piramide. I sve spominjanje mojih kolega je kreiranje fame koja ima samo jednu metu – ja sam ta meta. Neka poštede moje kolege, jer one nemaju veze s ničim pa ni sa ovim otkrićima. A što se mene tiče, neka dođu neka se obračunaju”, kazao je Abazović.

Rekao je da su oni otvorili priču oko šverca cigareta i kokaina.

“Ako sada treba šverc da se svede na krađu jednog kamiona i paketa, mislim da smo na pogrešnom putu. Ali ako budu insistirali na tome imaćemo adekvatne odgovore”, dodao je.

Abazović je rekao da će, ako treba, pokazati šemu šverca cigareta.

“Imam dosta dokumentacije. Mnoge stvari sam rekao specijalno državnom tužiocu, mnoge koje su tajne ne mogu da iznosim. Ne služim se time čime se služi Konjević”, istakao je Abazović, a saopštio CdM.

“Dokument je produkt četiri čovjeka u ANB-u“

Rekao je da je dokumenta, koji je objavio Konjević, produkt “četiri čovjeka u ANB-u koji su imali cilj da iskreiraju aferu a da preko ljudi kao što je Konjević i jedan poslanik o čijem imunitetu je danas bilo riječ, da budu politički eksponenti takve priče”.

“Ne bih davao specijalni značaj. Podržavam nadležne organe da sve razitkrivaju. Degutantno je da ljudi koji su u tome 30 godina, iza kojih stoje vjerovatno direktno ili indirektno ubistva u Crnoj Gori, iza kojih je kapital koji se mjerei desetinama miliona, sada žele preko leđa ljudi koji na pošten način pokušavaju da se bore za pravdu, da ostvaruju neki politički poen”, kazao je Abazović.

Najavio je da će Konjević imati “još jednu ulogu u narednim danima” kao i da zna”tačno kakvu”.

“Sve moguće njihove igre su pročitane. Moraćem da se strpimo i institucionalno ojačamo. Da ruka pravde stigne do još nekih ljudi”, najavljuje premijer u tehničkom mandatu.