Zvanični pregovori o formiranju 44. Vlade još nisu počeli, ali su predstavnici parlamentarne većine u svakodnenvoj komunikaciji i očekuju da će Crna Gora, do kraja januara, imati novu izvršnu vlast, piše Pobjeda.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U Demokratskom frontu (DF) poručuju da će vlast biti formirana bez obzira na moguće opstrukcije.

“Mi smo spremni da odemo na konsultacije sa predsjednikom države Milom Đukanovićem i da ga upoznamo da je Miodrag Lekić naš kandidat za mandatara, odnosno premijera. Ali, ukoliko on to ne želi i ignoriše ono što piše u Zakonu… Zakon je jasan i ostavlja dovoljno prostora i mehanizama da dođe do izbora novog premijera i 44. Vlade. Moja očekivanja su da se sve može završiti do polovine januara”, kazao je jedan od lidera DF-a Milan Knežević.

I u Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP) očekuju skoro formiranje nove Vlade.

“Očekujem da, prije svega, gospodin Đukanović poštuje Ustav iako ga prvi put nije ispoštovao i da ponovo pozove predstavnike parlamentarnih partija na konsultacije, kako bi se dodijelio mandat za 44. Vladu Crne Gore, koja treba da bude formirana u skorije vrijeme”, kazao je poslanik SNP-a Dragan Vukić.