"Prethodnih više sedmica napisali su par izbornih žalbi i trenutno imamo situaciju u kojoj neki ljudi, dugogodišnji funkcioneri DPS, kao što je to predsjednik Izborne komisije Glavnog grada, ne žele da postupe po naređenjima DIK-a", rekao je Milatović.

Potez sazivanja sjednice Skupštine Glavnog grada je nedemokratski, bestidan čin koji potpuno zanemariju izbore. Prošle sedmice sam razgovarao i sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem i upoznao ga sa problemima i on je iskazao spremnost da Vlada u granicama svojih mogućnosti preduzme svoje korake i očekujem da se to desi narednih dana.

To je u Bojama jutra rekao kandidat za gradonačelnika Podgorice i nosilac liste "Evropa sad! Za Podgoricu" Jakov Milatović.

On je podsjetio na presude Ustavnog i Upravnog suda koje govore da je dosadašnji saziv Skupštine Glavnog grada neustavan od 5. jula.

Pozvao je Specijalno državno tužilaštvo da se aktivnije uključi u ovaj proces.

"Osnovni scenario je bio da će prošli ponedeljak barem jedan sudija US biti izabran, to se nije desilo. DPS je pokazala nedemokratičnost, antievropski stav. Zabrinut sam zbog ovog institucionalnog haosa u kojem se zemlja nalazi. Pored jasno iskazane volje 100 000 građana Podgorice oni opstruiraju, prelaze preko te volje. Prethodnih više sedmica napisali su par izbornih žalbi i trenutno imamo situaciju u kojoj neki ljudi, dugogodišnji funkcioneri DPS, kao što je to predsjednik Izborne komisije Glavnog grada, ne žele da postupe po naređenjima DIK-a", rekao je Milatović.

Zbog nezakonitog činjenja Veselina Vukčeviča su, kazao je, predali više krivičnih prijava.

Istakao je da se trenutno Zakon o odbornicima i poslanicima drugačije implementira u Kolašinu i Budvi, a drugačije u Podgoriici, zbog čega je pozvao DIK da nešto "dodatno uradi".

"Mislim da je realno da se ova situacija do kraja godine riješi. Postoji više opcija na kojima se aktivno radi. Pored prinudne uprave koju Vlada aktivno razmatra postoje izlazi kroz izmjene i dopune nekih ztakona koji su trenutno u skupštinskoj proceduri".

Ističe da će jedna od prvih odluka nove uprave biti da se preispita zakonitost poteza dosadašnje uprave.

"Moramo početi da se ponašamo i da znamo da neke naše radnje imaju određene pravne posledice. Insistiraću da gospodin gradonačelnik i zamjenici, predsjednik Skupštine i svi sa pozicija izabranih po političkom ključu vrate plate otkad im teče nezakonit mandat, da se njihove odluke stave van snage od presuda US i Upravnog suda", rekao je Milatović.

Program rada je spreman i zasnovan je na 15 prioriteta, a Pokret Evropa sad je, navodi on, tokom prethodna dva mjeseca intenzivno razgovarali sa koalicionim partnerima i pokušali da ukrste programske prioritete.

"Mislim da smo blizu sporazuma koji će biti osnova rada gradske uprave. Uprava mora biti snažnije profesionalizovana i od prvog dana ćemo morati da se posvetimo razvojnim projektima. Budžet Glavnog grada je oko 100 miliona eura, kapitalni budžet je veći od pola tog iznosa. Način na koji se koristio tokom prethodnog perioda nije vidljiv za građane", smatra Milatović.

Razmotriće i stvari koje su urađene u tranzicionom periodu poput trake na Bulevaru Svetog Petra koja je napravila dodatni problem u saobraćaju.

Na pitanja o kolekturu Milatovič odgovara da je obećao da će preispitati optimalnost pozicije novog kolektora u Botunu i razgovarati sa mještanima.

"Donijeću odluku u skladu sa informacijama. Neću bježati od teških odluka, neke stvari moraju da se dovedu do kraja".

Svi koji nisu radili svoj posao moraju da idu

Kada je riječ o zapošljavanju u administraciji, Milatović očekuje da dio ljudi iz trenutne administracije snosi odgovornost.

"Mislim da ćemo u razgovorima sa njima doći do rešenja da svi koji nisu radili svoj posao moraju da odu. Neki drugi ljudi će ih zamijeniti. Očekujem od budućih koalicionih partnera odgovornost u odabiru kadrova. Mislim da sam i dok sam bio na poziciji ministra pokazao da ukoliko adekvatnim ljudima pružite priliku da dođu na određene pozicije, šta se može desiti... Ukoliko budem izabran za gradonačelnika promovisaću takav princip", poručio je Milatović.

O načinu izlaska na parlamentarne izbore i kandidatu za predsjednika u narednim periodu

Milatović smatra da Pokret Evropa sad ima sjajne kandidate za budućeg predsjednika Crne Gore, a da je Milojko Spajić jedan od njih.

"On je u prethodnom periodu pokazao jednu veliku odgovornost prema društvu i svojim djelovanjem kroz kreiranje određenih politika objedinjavao ljude. To su karakterne osobine koje jedan predsjednik treba da ima. A hoće li se on kadidovati, ili neko drugi iz Pokreta, hoćemo li zajednički sa nekim partijama prirodnim partnerima imati zajedničkog kandidata to još uvijek ne mogu da kažem. Bio on ili ona naš ili zajednički kandidat, biče predsjednik ili predsjednica Crne Gore i ujedinjavaće Crnu Goru", istakao je Milatović.

Dodao je da se od predsjednika očekuje da ima pomirljiv ton, okuplja i objedinjuje.

Milatović navodi da Evropa sad nije dio pregovora o novoj Vladi, a ukoliko bi takvu ponudu dobili "razmotrili bismo je kao odgovorni političari".

"Iz ove perspektive mislim da bi najvjerovatniji odgovor bio da ne bismo prihvatili. Mislim da je stav Pokreta Evropa sad vrlo jasan. Uz uvažavanje svih opcija, mislim da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje jer jedino oni mogu izroditi stabilnu Vladu".

Činjenica je, navodi on, da će Pokret biti jedan od ključnih nosilaca nove parlamentarne većine.

"Pokret Evropa sad je dobio vjetar u leđa i kroz izbore u Podgorici. Hoćemo li ići samostalno ili ne, to je odluka koju ćemo donijeti u narednom periodu".

Milatović je rekao i da su poruke da je zdravstvo u problemu "užasne političke neistine.

"Žao mi je zbog takvih političkih spinova. Ali to su zaista užasne političke neistine. Ne postoji drugi način na kojise to može okaraktersati", zaključio je