"Umjesto što pokušava da manipuliše izjavom predsjednice Venecijanske komisije i da je interpretira u skladu sa svojim potrebama, URA bi trebalo da se mane politikantstva i posveti rješavanju ozbiljne krize koju je izazvala", započinje Boris Muratović.

"Predsjednica Venecijanske komisije Kler Bazi Malori je juče napomenula da se sudije Ustavnog suda biraju kvalifikovanom većinom, kako i najviši pravni akt, Ustav, propisuje. Dakle, ne ucjenom kako to URA i njeni partneri pod komandantskom palicom DF pokušavaju da sprovedu. URA je ljetos namjerno opstruirala izbor sudija Ustavnog suda, i ni za jednog od 18 predloženih nije glasala samo da bi držala Ustavni sud blokiranim i spriječila održavanje izbora. Isto to sada URA radi – pokušava da pobjegne od izbora - ali na drugi način: tako što pokušava da voljom 41 poslanika preglasa 40, iako Ustav predviđa kvalifikovanu većinu od 2/3 odnosno 3/5 u drugom krugu. I tome se protivi ne samo DPS, kako URA to demagoški i manipulativno tvrdi, već i sve druge partije kojima ne komanduje DF, a koje ukupno imaju 40 poslanika, i predstavljaju skoro polovinu birača koji su glasali na posljednjim parlamentarnim izborima" , nastavlja Muratović.