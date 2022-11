Parlamentarni izbori jedino su rješenje krize u Crnoj Gori, smatraju predsjednik i potpredsjednik Pokreta “Evropa sad”, Milojko Spajić i Jakov Milatović.

Izvor: Vlada Crne Gore

"Nakon prve tribine Pokreta u Nikšiću u razgovoru za RTVNK Spajić je rekao da je pripremljen program “Evropa sad 2” koji podrazumijeva prosječne plate od 1.000 eura, minimalne penzije od 450 eura i punu zaposlenost za sve građane, a čiju realizaciju bi počeli odmah nakon parlamentarnih izbora", prenosi CdM.

"Ubijeđeni smo da su parlamentarni izbori najbolje rješenje za jednu pat poziciju u kojoj se Crna Gora, nažalost, našla. Mi imamo sva rješenja i za ekonomsku situaciju i za prosvjetu i za razne druge teme koje opterećuju Crnu Goru, tako da nadamo se da ćemo kroz izbore doći do razješenja ove loše situacije. Vidjeli smo da ovaj trenutni saziv Parlamenta nema kapaciteta da se uhvati u koštac sa velikim problemima u kojima se država našla, mislimo i ne reflektuje na pravi način volju građana Crne Gore. Mnoge partije koje sad u Parlamentu imaju značajno prisustvo nemaju ni cenzus ni na lokalnim izborima u Podgorici, mnoge druge su značajno niže, kao što je DPS, recimo, značajno niži nego što ima zastupništvo u Parlamentu. Tako da mislimo da je jako bitno da se provjeri ponovo volja građana i na osnovu te volje da se izgradi jedna većina od minimum 49 poslanika koja će da rješava sve nagomilane probleme u Crnoj Gori", kazao je Spajić.

"Izbori jesu bitni, kaže on, ali se u Crnoj Gori prevashodno mora riješiti pitanje Ustavnog suda kako bi izborni proces bio legitiman i regularan do kraja" , saopštava CdM.

"Jako je bitno da poslanici trenutnog saziva Skupštine budu dovoljno odgovorni prema građanima koji su ih birali i koji ih plaćaju svakog mjeseca po 2.000 eura neto zarade, da jednostavno urade osnovnu svoju obavezu i da izglasaju puni sastav Ustavnog suda. To im je jedna minimalna obaveza koja ih ne košta puno – da se skupe i da nađu jedno rješenje za to”, kategoričan je Spajić.

Vlast u Podgorici od nove većine, očekivanja su Milatovića, formiraće se do 19. decembra kada Glavni grad slavi Dan oslobođenja.

“Pregovori su počeli, još uvijek vidite da postoje određene opstrukcije od strane DPS-a i njihovog člana koji je trenutno predsjednik OIK-a u Podgorici. Ali to su samo neki zadnji trzaji jednog bivšeg režima. Opet ih pozivamo da mirno predaju vlast, da ispoštujemo izbornu volju građana. Građani su prosto rekli to što su rekli, 62 posto građana Podgorice je glasalo za promjenu vlasti, a od tih 62 posto najveći broj građana je glasao da Pokret “Evropa sad” bude okosnica buduće vlasti u Podgorici. Ja se nadam da ćemo mi uskoro biti u mogućnosti da sazovemo novu skupštinu Glavnoga grada i da ta nova skupština naravno izabere i novu gradsku upravu”, najavio je Milatović.

Na pitanje šta misli o nedavnom skupu u Podgorici protiv izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku Milatović ističe da u “demokratijama onoliko koliko nekoga ima upravo se kaže na izborima”.

“Izbori su tačno izmjerili svakoga. DPS je u Podgorici i u mnogim gradovima širom Crne Gore poslat u političku prošlost i mislim da upravo treba ta partija, koja je sad opoziciona, da poštuje normalne demokratske principe i da mirno predaju vlast. To je suština svega, moraju se učiti jednoj mirnoj tranziciji vlasti i da prosto svi zajedno zakoračimo u jednu novu etapu i demokratskog i ekonomskog razvoja našega društva. Nije dobro to što trenutno rade, pozivam ih da se vrate u okvir jednog institucionalnog djelovanja i da se naviknu da su ovo normalne stvari, da kao zemlja ulazimo u jednu novu etapu i demokratskog i ekonomskog razvoja i što prije ukapiraju da je to tako, to će biti bolje i za njih i za cijelu Crnu Goru”, smatra Milatović.

"Pokret “Evropa sad” priprema lokalnu političku infrastrukturu u Nikšiću, gradu koji je, kako su ocijenili i Spajić i Milatović, srce Crne Gore i ko pobijedi u Nikšiću pobijediće i u Crnoj Gori", zaključuju iz CdM-a.