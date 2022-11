Jakov Milatović prokomentarisao i da je lijepo provoditi vrijeme sa Dritanom Abazovićem.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Nosilac liste Pokerta Evropa sad za Podgoricu Jakov Milatović je u intervjuu srpskom Nedeljniku kazao da Crna Gora nije imala poštenijeg premijera od Zdravka Krivokapića. Govoreći o premijeru u tehničkom mandatu Dritanu Abazoviću Milatović je rekao da je Krivokapić volio Abazovića. Prema nišljenju Milatovića Abazović je nakon saradnje sa DPS-om izgubio ono što je najvažnije u politici – a to je kako je rekao, povjerenja građana.

Milatović kaže da je godinu dana lijepo sarađivao sa Krivokapićem.

“Godinu dana smo lijepo sarađivali. Stvarno je čovjek koji ima širinu i sa kojim je lako razgovarati. Profesor Krivokapić je profesor. Na sjednicama vlade koje je profesor Krivokapić vodio, pazilo se na svaki detalj. A sjednice koje je vodio Dritan, pa to je bilo…”, rekao je Milatović, prenosi CdM.

Kako je izgledalo?

Milatović: Pa, recimo da je manje brinuo o detaljima od profesora Krivokapića. On je suštinski političar. Ali je i čovjek sa kojim je lijepo provoditi vrijeme. Da li je zauzimao adekvatno mjesto u odnosu na svoj temperament i politički profil, to je drugo pitanje, ali mi smo imali malo dodirnih tačaka. On se bavio bezbjednošću, ja ekonomijom. Zaista me je mnogo iznenadio kada je srušio vladu.

Da li Krivokapić stvarno to nije očekivao?

Milatović: Profesor je bio čovjek koji ima čvrste stavove, ali je bio jako pošten. Mislim da Crna Gora dosada nije imala poštenijeg predsjednika vlade. Imao je, naravno, svojih mana, kao što ih svi imamo, ali je jako pošten čovjek. Naravno, znao je dosta i kao premijer je dobijao sve te izvještaje. A volio je Dritana. Profesor nije podnosio političare inače, ali mi se čini da je Dritana baš volio. I pitao ga je: Dritane, hoćeš li da me izdaš? Znate, u crnogorskom kontekstu to je vrlo teška formulacija. Dritan kaže: Pa kako, profesore, vas… I još ga zagrli. Nije prošlo puno vremena nakon toga i pala je vlada.

Da li je taj „dil“ sa podrškom DPS-a Dritanu Abazoviću zaista vratio DPS u igru?

,,Milatović: To je bilo izuzetno iracionalno. Vratilo je DPS prije svega „po dubini“. Ušao je u partnerstvo sa njima koje je nerazumno. Ali mislim da je brzo ukapirao kakvu je grešku napravio. I počeo je da se ispravlja u prethodna dva mjeseca. Ali već je imao mnogo „salto mortale“ situacija, izgubio je ono što je u politici najvažnije – ljudi mu ne vjeruju", prenosi CdM.