"Ostale su podjele, ostali su razdori. A tome se raduju samo naši neprijatelji. Otome se raduju samo naši neprijatelji", rekao je Joanikije, prenosi Pobjeda.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Lažu oni koji govore da vjera dijeli. Prava vjera nikada ne dijeli ljude, već politika, interesi, strasti, mržnja i pakosti… A prava, istinska vjera nikada ne dijeli nego zbližava ljude, kazao je mitropolit SPC Joanikije tokom jučerašnje službe u manastiru Svetog Dimitrija Solunskog Čudotvorca na Boanu Кadića kod Danilovgrada.

On je kazao da nije bio samo jedan sukob u Crnoj Gori, u Bjelopavlićima između vlasti i naroda, već da ih je bilo mnogo više u našem narodu “sve do skoro, pa i do dan danas”, prenosi Pobjeda.

“Ostale su podjele, ostali su razdori. A tome se raduju samo naši neprijatelji. A svaki onaj od nas koji bi se radovao takvim sukobima, takvim podjelama i razdorima nije na pravom božjem putu. Nije na putu Svetog Petra Cetinjskog, nije na putu Njegoševom i Svetog Vasilija Ostroškog. Takav bi trebalo da se pokaje. Uvijek treba da se molimo za naše svenarodno izmirenje”, poručio je Joanikije, zaključuje Pobjeda.