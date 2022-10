Formalni pregovori oko formiranja vlasti u Podgorici počeće ove sedmice, najavio je lider Pokreta Evropa sad (ES) Milojko Spajić, navodeći da očekuju da vanredni parlamentarni izbori budu održani početkom naredne godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Pregovori će biti brzi jer to građani očekuju od nas i jer nema barijera za formiranje vlasti“, rekao je Spajić u intervjuu agenciji MINA.

On je istakao da Pokret Evropa sad ne želi da mijenja temeljne vrijednosti Crne Gore.

„Želimo da mijenjamo sistem koji je korumpiran, koji ne donosi dobro građanima i koji za 16 godina nije uspio da podigne prosječnu zaradu“, poručio je Spajić.

On smatra da su vanredni parlamentarni izbori optimalan izlaz iz krize koja pritiska Crnu Goru.

„I u vrijeme 42. Vlade imali smo lošu situaciju gdje je Vlada radila u ispravnom pravcu, a parlament kočio reforme. Stanje sukoba između Vlade i parlamenta je neodrživo“, rekao je Spajić i dodao su vanredni parlamentarni izbori najbolji način da to bude riješeno.

Upitan kako će ES nastupiti na vanrednim parlamentarnim izborima, Spajić je odgovorio da su spremni za samostalan nastup.

„Za nas su program i rezultati ključni u odrednici prema drugim strankama. Ukoliko se pojave partije koje žele da podrže našu reformu i ekonomsku viziju, spremni smo da izađemo u koaliciji“, poručio je Spajić.

Na pitanje da li će on biti kandidat ES za premijera ili na izborima za predsjednika države, Spajić je kazao da su mu funkcije manje bitne od ispunjavanja programa i vizije Pokreta.

On je dodao da želi da Crnu Goru vidi kao bogatu zemlju.

„Na koji način je to optimalno ne bih se izjašnjavao sad. Mislim da je bitno da se program sprovede do kraja, da građani osjete benefite, a vidjećemo koja funkcija će biti optimalna“, rekao je Spajić.

Na pitanje kakvu saradnju u Podgorici očekuje sa Demokratskim frontom (DF) s obzirom na oštre kritike pojedinih lidera tog saveza na program Pokreta Evropa sad, Spajić je odgovorio da je to bio dio „predizbornog folklora“ i da ne želi da komentarše lične uvrede.

„Sa druge strane, vidimo da je DF promijenio stav i da su govorili da su i oni glasali za taj program. Na taj način vidimo da je DF promijenio priču oko programa ES, pozdravljamo takve poteze“, kazao je Spajić.

On je naveo da su predstavnici DF-a 2. septembra, kada je Miodrag Lekić trebalo da bude mandatar za sastav nove vlade, potpisali koalicioni sporazum u kome su prihvatili svaku tačku trenutne spoljne politike Crne Gore i da to neće dovoditi u pitanje.

Spajić je najavio da će na pregovore oko formiranje vlasti biti pozvani i predstavnici Građanskog pokreta URA.

„Evropa sad kao pobjednik podgoričkih izbora treba da okupi sve progresivne snage. Nosilac liste URA-e Luka Rakčević ja kao odbornik u Podgorici imao dobre rezultate, ima dobre ideje, i želimo takve ljude u gradskoj vlasti“, kazao je Spajić.

Kako je istakao, politiku treba voditi po tome kako je neko dobro radio za svoj grad i za svoju državu.

Na pitanje da li takvih ljudi ima u Demokratskoj partiji socijalista (DPS), Spajić je kazao da među funkcionerima DPS-a ne vidi previše kvalitetnog kadra.

„Poštujemo glasače DPS-a koji nijesu vezani za korupciju i ličnu korist. Oni mogu da u ES ostvare svoje interese i želju da žive u Crnoj Gori koja će biti lider u regionu i Evropi“, naveo je Spajić.

Upitan šta treba da se desi da bi DPS bio poželjan partner ES, Spajić je odgovorio da u svakoj partiji dominantno treba da budu ljudi koji ne gaje retoriku 90-ih.

On smatra da je više faktora uticalo na dobar rezultat Pokreta ES na lokalnim izborima, ali da je ključno bilo da nijesu lagali građane kada su prošle godine napravili plan, koji je postigao veliki uspjeh.

„Građani su uspjeh vidjeli u novčanicima početkom ove godine, a vidimo i po izvještajima Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije da i oni ocjenjuju da je to bio veliki uspjeh i za unapređenje standarda građana i ukupne ekonomije države“, rekao je Spajić.

U ES su, kako je kazao, uspjeli da okupe kvalitetan kadar, od ljudi bez afera, koji nijesu korumpirani i koji su kompetentni.

„Želimo da nastavimo tim tempom, da okupljamo taj tip ljudi oko nas, da ih usmjerimo prema javnoj upravi, prema benefitima države“, naveo je Spajić.

On je ponovio da očekuje da ES na osnovu rezultata lokalnih izbora 23. oktobra, dobije predsjednike opština u četiri grada.

„Mislimo da ćemo dobiti gradonačelnika u Podgorici, Danilovgradu, Žabljaku, gdje je dobar rezultat ostvarila naša sestrinska organizacija Durmitorska inicijativa, kao i Tivtu“, naveo je Spajić.

On je rekao da nakon lokalnih izbora očekuje promjene u svim partijama.

„Vidjeli smo da su i u kampanju velike partije kao što su DPS i DF počele da se mijenjaju, da pročišćavaju i kadrove i nosice lista. Vidjeli smo reforme i u velikim i u manjim partijama“, kazao je Spajić.

Govoreći o predstojećem popisu stanovništva, Spajić je kazao da je to tehnička stvar koja je izdignuta na veći nivo.

„Popis je bitan da vidimo koliko smo građana izgubili lošim ekonomskim politikama. Da bi građani shvatili da potpuni fokus treba da bude na zaustavljanju odlaska građana iz države, na podizanju standarda“, istakao je Spajić.

Komentarišući predloge da građani na popisu ne bi trebalo da se izjašnjavaju o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, Spajić je kazao da je to evropski standard.

„I to je za mene prihvatljivo, ja nemam neki specifičan stav o tome“, kazao je Spajić.

On je ocijenio da su u Crnoj Gori, nažalost, identitetske teme korišćene kao navijačke, a ne u smislu neke statistike i razumijevanja socijalnih trendova.

„Te teme su nebitne za građane. Građanima su bitne teme o kojima smo pričali - da plate budu hiljadu EUR, minimalne penzije 450 i da imamo punu zaposlenost. To su teme o kojima želimo da pričamo“, poručio je Spajić.

On je kazao da us preduslov za to parlamentarni izbori i dolazak Pokreta ES na vlast.

(kraj) žug/nim