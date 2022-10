Nosilac liste Evropa sad za Podgoricu Jakov Milatović u razgovoru za CdM kaže da građani očekuju da, kako ističe, tri pobjedničke liste -Evropa sad, Demokratski front i Demokrate brzo formiraju novu gradsku upravu, prenosi CdM.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Milatović smatra da je ispravan princip da liste koje su osvojile najviše mandata treba da daju gradonačelnike, odnosno predsjednike opština. Kaže da sa DF-om ulaze u razgovore o formiranju vlasti uprkos brojnim otpužbama koje su na račun Evropa sad dolazile od DF-a jer se, kako je rekao, nositeljka liste Jelena Borovinić Bojović ogradila od izjava koje dolaze od jednog od lidera Fronta Nebojše Medojevića.

Milatović u razgovoru za CdM poručuje da je mišljenja da nakon lokalnih izbora i prve demokratske promjene vlasti u Podgorici neophodno što prije formirati stabilnu vlast koja će počivati na zdravim temeljima.

“U tom pogledu, podrška koju su građani dali Pokretu Evropa sad nedvosmisleno ukazuje na to da su i njihova očekivanja da budući gradonačelnik bude iz redova našeg Pokreta. Čini mi se da se među političkim sjubektima koji su učestvovali u izbornom procesu iskristalisao stav da je fer i ispravan princip da one liste koje su osvojile najviše mandata treba da daju i gradonačelnike, odnosno predsjednike opština”, naglasio je on.

Odgovarajući na pitanje CdM-a da li je moguće praviti koaliciju sa Frontom u Podgorici a nakon svih izjava, optužbi i uvreda koje dolaze od Nebojše Medojevića, Milatović smatra da je najbolji sud o neprimjerenim izjavama dala upravo Jelena Borovinić Bojović koja se kao nosilac liste koalicije okupljene oko DF-a ogradila od takvih izjava.

“Mislim da je DF, sa doktorkom Borovinić Bojović na čelu svoje liste za Podgoricu, napravio dobar rezultat, nešto slabiji od Pokreta Evropa sad!, i nešto bolji od Demokrata, i da građani očekuju od ove tri pobjedničke liste brzo formiranje nove gradske uprave. Moj predlog je da se na pregovore o novoj vlasti u Podgorici, pozove i URA, čime bismo dodatno pokazali širinu i političku mudrost”, napominje on.

Ljudima je, dodaje, dosta svađe između političkih subjekata koji su pobijedili u avgustu 2020. godine.

“Zato je sada vrijeme da budemo mudriji, skromniji, da poštujemo jedni druge i da se dogovaramo u interesu građana Podgorice i Crne Gore”, naglašava.

Sa DPS-om, kategoričan je Milatović, nema saradnje.

“Više puta smo istakli da DPS i njihove manje koalicione partnere smatramo najodgovornijim za siromašnu i podijeljenu Crnu Goru i da su partije koje njeguju takve politike – dio prošlosti, zbog čega smo bili kategorični u stavu da sa njima nećemo ići u postizbornu koaliciju radi vršenja vlasti”, poručio je nosioac liste Evropa sad za Podgoricu.

U razgovoru za CdM, Milatović, koji se sada već pominje kao budući gradonačelnik, kaže da grad mora hitno da prodiše.

“Ljudi u Podgorici su uprskos drugačijim političkim stavovima i opredjeljenjima bliski i upućeni jedni na druge, što nije slučaj u mnogim gradovima u kojima sam živio. To je ujedno i njena prednost, međutim, potreban je zaokret. Zato planiramo da od Podgorice napravimo funkcionalan grad, da njen razvoj bude po mjeri običnog čovjeka”, istakao je on.

Zato podvlači da grad mora hitno da prodiše.

“Na moju žalost, nekih dragih toponima našeg grada u kojima je bila utkana duša Podgorice više nema. Gorica i Ljubović se moraju zaštiti od dalje betonizacije, Staroj varoši i centru grada moramo vratiti staru slavu, a nijedan kvart pa zvao se City ili Blok ne smije imati primat u odnosu na recimo Tološe, Murtovinu, Staru Zlaticu ili Bere”, dodaje on.

Najavljuje da će od prvog dana krenuti u realizaciju plana razvoja grada.

“Podgoričani zaslužuju administraciju koja će riješiti: lošu mobilnost i neadekvatnu gradsku transportnu mrežu; nezaposlenost i nemotivisanost mladih da stvaraju novu vrijednost u Podgorici; slabu zaštitu prostora, probleme u vodosnabdijevanju u pojedinim djelovima grada, neadekvatnu prevenciju požara; nevalorizovanost turističkih i kulturnih potencijala i neadekvatnu infrastrukturu neophodnu za razvijanje malog biznisa i preduzetništva. Podgorica mora postati evropski grad u kome je kvalitet života građana na zavidnom nivou”, zaključio je Milatović u razgovoru za CdM.

Miraš Dušević