"Pozivam ga da na konsultacije pozove Miodraga Lekića i on će u ime nas 41 da ga uvjeri da postoji većina za izbor nove vlade"

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović kazao je da nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović danas saznao da postoji većina, postoje svi uslovi da resetuje pokušaj konsultacija, prenose Vijesti.

Danas je, kako je kazao Radunović, Skupština pokazala da ima jasnu većinu za novu vladu, te poručio da je to jedna od rijetkih institucija koja može da funkcioniše.

"Pozivam ga da na konsultacije pozove Miodraga Lekića i on će u ime nas 41 da ga uvjeri da postoji većina za izbor nove vlade. Ako je dobronamjeran Đukanović, u šta sumnjam, neka pogleda u broj koji je vidio na "semaforu" u Skupštini i nakon toga oslobodi mehanizam da dobijemo novu vladu. Kada čujem da pominje imperijalnu Rusiju i Veliku Srbiju, znam da sprema nešto opasno za stabilnost države. Nije nas birala ni imperijalna Rusija niti Velika Srbija nego narod", poručio je Radunović.

On je pozvao kolege iz Demokratske partije socijalista (DPS) koji "nijesu upleteni u kriminalne poteze da ne daju ruku podrške Đukanoviću"

"Još je u toj stolici nekoliko mjeseci, razvlašćen je skoro svuda", kazao je on, a saopšteno iz Vijesti.

Istakao je i da će na sjednici 21. oktobra biti izabrano četvoro sudija Ustavnog suda (US), te da on nije čuo nikoga da nije spreman da glasa za sudije US.